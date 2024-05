La redoutable efficacité du nouveau radar de vitesse dans le département 78

Présentation du dispositif innovant

Dans les Yvelines (78), un nouvel outil de surveillance de la vitesse a été mis en service, augmentant considérablement la capacité de contrôle des vitesses dans cette région. Ce radar autonome est implanté dans une zone stratégique entre Bouafle et le carrefour feu rouge de Flins-sur-Seine, sur le trajet fréquemment emprunté de la D113. Ce système performant opère sans signalement préalable, surprenant ainsi les conducteurs non avertis.

Un fonctionnement discret et efficace

Ce radar dernière génération présente une particularité notable: il ne requiert pas de signalement visible. Positionné pour surveiller le trafic dans les deux directions, il capte aussi bien les véhicules se dirigeant vers Orgeval que ceux allant vers Aubergenville. Les deux segments de route ont des limitations de vitesse spécifiques, à 90 km/h et 80 km/h respectivement. Sa capacité à opérer dans les deux sens et sa discrétion en font un dispositif redoutablement efficace pour maintenir les vitesses légales.

Impact sur la sécurité routière

L’installation de ce radar a pour objectif principal d’améliorer la sécurité sur un tronçon considéré à risque. Grâce à ce dispositif, les autorités espèrent non seulement réduire les cas de vitesse excessive mais aussi sensibiliser les conducteurs à une conduite plus responsable. Ce radar contribue ainsi à prévenir les accidents et à renforcer la sécurité de tous les usagers de la route.

Conseils aux automobilistes

Il est crucial pour les conducteurs circulant dans le secteur de la D113 de rester particulièrement vigilants et de respecter scrupuleusement les limites de vitesse. L’absence de panneaux prévenant de la présence du radar implique une attention constante et un respect des règles de circulation pour éviter les amendes. Les conducteurs sont encouragés à utiliser des aides à la conduite et des applications de navigation qui peuvent aider à identifier ces zones surveillées.

