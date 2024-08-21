Un nouveau radar de vitesse dans le 77 : une surprise périlleuse pour la rentrée !

La rentrée dans le département 77 réserve une surprise inattendue aux automobilistes : l’installation d’un nouveau radar de vitesse. Une annonce qui suscite l’attention et soulève des interrogations sur la sécurité routière.

Mise en place d’un nouveau radar en Seine-et-Marne

Depuis quelques jours, un nouveau radar de vitesse fait son apparition sur les routes de Seine-et-Marne (77). À l’approche de la rentrée scolaire et professionnelle, cet ajout suscite la vigilance des automobilistes locaux.

Un contexte de rentrée sous haute surveillance

La rentrée des classes et le retour au travail signifient pour beaucoup de conducteurs franciliens de se retrouver confrontés non seulement aux bouchons mais aussi à un nombre croissant de radars. Ce nouveau dispositif vient renforcer un réseau déjà dense, surveillant de près la vitesse des véhicules.

Caractéristiques du radar de vitesse

Ce nouveau radar, connu sous le nom de radar autonome ou de chantier, est installé sur la départementale D1004 (anciennement route nationale N4) à Jouy-le-Châtel. La vitesse est limitée à 80 km/h sur ce tronçon. Particularité : ce radar flashe dans les deux sens de circulation et n’est annoncé par aucun panneau.

Pourquoi ce type de radar est redouté

Les radars autonomes sont particulièrement efficaces et discrets, pouvant être déplacés facilement. Ils représentent un outil de choix pour les autorités en charge de la sécurité routière, ciblant précisément les infractions de vitesse.

Conseils pour les automobilistes

Soyez particulièrement vigilant sur la départementale D1004 à Jouy-le-Châtel

Adaptez votre vitesse pour respecter la limitation à 80 km/h

Restez informé des emplacements des radars via des sites spécialisés

Comparaison avec d’autres radars

Type de radar Caractéristiques Radar autonome Déplaçable, discret, flashe dans les deux sens Radar fixe Installé en permanence, signalisé par des panneaux Radar de feu rouge Surveille le respect des feux de signalisation, fixe Radar de tronçon Mesure la vitesse moyenne sur une distance donnée Radar mobile Utilisé par les forces de l’ordre, peut changer d’emplacement fréquemment Radar de chantier Temporaire, installé sur les zones de travaux