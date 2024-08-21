découvrez le nouveau radar 77, une technologie de pointe pour une conduite plus sûre et une surveillance routière améliorée. informez-vous sur ses caractéristiques innovantes et son impact sur la sécurité routière.

Un nouveau radar de vitesse dans le 77 : une surprise périlleuse pour la rentrée !

Rédaction :Antoine Blondain

La rentrée dans le département 77 réserve une surprise inattendue aux automobilistes : l’installation d’un nouveau radar de vitesse. Une annonce qui suscite l’attention et soulève des interrogations sur la sécurité routière.

Mise en place d’un nouveau radar en Seine-et-Marne

découvrez le radar 77, votre allié pour une conduite sécurisée. obtenez des informations précises sur la vitesse et les conditions routières, afin de rouler en toute sérénité. explorez ses fonctionnalités innovantes et restez informé des dangers sur la route.

Depuis quelques jours, un nouveau radar de vitesse fait son apparition sur les routes de Seine-et-Marne (77). À l’approche de la rentrée scolaire et professionnelle, cet ajout suscite la vigilance des automobilistes locaux.

Un contexte de rentrée sous haute surveillance

découvrez radar 77, votre source incontournable d'informations en temps réel sur la circulation et la sécurité routière. restez informé des conditions de circulation et des alertes pour conduire en toute sérénité.

La rentrée des classes et le retour au travail signifient pour beaucoup de conducteurs franciliens de se retrouver confrontés non seulement aux bouchons mais aussi à un nombre croissant de radars. Ce nouveau dispositif vient renforcer un réseau déjà dense, surveillant de près la vitesse des véhicules.

Caractéristiques du radar de vitesse

Ce nouveau radar, connu sous le nom de radar autonome ou de chantier, est installé sur la départementale D1004 (anciennement route nationale N4) à Jouy-le-Châtel. La vitesse est limitée à 80 km/h sur ce tronçon. Particularité : ce radar flashe dans les deux sens de circulation et n’est annoncé par aucun panneau.

Pourquoi ce type de radar est redouté

Les radars autonomes sont particulièrement efficaces et discrets, pouvant être déplacés facilement. Ils représentent un outil de choix pour les autorités en charge de la sécurité routière, ciblant précisément les infractions de vitesse.

Conseils pour les automobilistes

  • Soyez particulièrement vigilant sur la départementale D1004 à Jouy-le-Châtel
  • Adaptez votre vitesse pour respecter la limitation à 80 km/h
  • Restez informé des emplacements des radars via des sites spécialisés

Comparaison avec d’autres radars

Type de radarCaractéristiques
Radar autonomeDéplaçable, discret, flashe dans les deux sens
Radar fixeInstallé en permanence, signalisé par des panneaux
Radar de feu rougeSurveille le respect des feux de signalisation, fixe
Radar de tronçonMesure la vitesse moyenne sur une distance donnée
Radar mobileUtilisé par les forces de l’ordre, peut changer d’emplacement fréquemment
Radar de chantierTemporaire, installé sur les zones de travaux

Articles relatifs:

Les augmentations de prix chez Porsche : réalité ou exagération ?

Paris 2024 : découvrez les constructeurs participants à la 90e édition du Mondial

JOURNAL PREMIERE EDITION

En tant que jeune média indépendant, Première édition a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci mille fois !

Contact Us

© 2026 Scribe

Privacy PolicyTerms of Service