F1 – Grand Prix des États-Unis 2024 : Ferrari impose sa dominance lors de la seule séance d’essais du week-end !

Lors du Grand Prix des États-Unis 2024, la Scuderia Ferrari a brillé en imposant sa suprématie lors de la seule séance d’essais du week-end. Une performance impressionnante qui laisse présager une course palpitante et pleine de rebondissements.

Ferrari montre sa suprématie sur le Circuit des Amériques

Pour cette 19ᵉ étape tant attendue, le paddock de la F1 s’installe à Austin pour le Grand Prix des États-Unis 2024, doté d’un format Sprint. Carlos Sainz et Charles Leclerc ont affirmé la domination de Ferrari dès l’unique séance d’essais, se positionnant devant le champion en titre, Max Verstappen. Le duo Ferrari a démontré une cohésion impressionnante, un signal fort à envoyer aux écuries rivales.

McLaren, un concurrent redoutable cette saison

Malgré les performances remarquables de Ferrari, les McLaren et Mercedes restent en embuscade, prêtes à profiter de la moindre erreur. Cette saison, l’écurie britannique McLaren ne cesse d’épater grâce à ses pilotes Lando Norris et Oscar Piastri. Avec des victoires partagées entre eux, ils maintiennent une pression constante sur leurs concurrents. Dignes poursuivants, ils espèrent bien contrer la domination de Ferrari, tout en restant concentrés sur leur propre affrontement interne.

Un sprint de tous les dangers

L’introduction du format Sprint ajoute un élément d’adrénaline supplémentaire pour les spectateurs. Carlos Sainz et Charles Leclerc ont profité de cette unique opportunité pour asseoir leur avance stratégique. Pour les équipes telles que McLaren, chaque point compte alors que le titre de champion du monde des constructeurs est à portée de main après plusieurs années de disette. Leclerc et Sainz ne peuvent toutefois ignorer la menace que représente Max Verstappen, toujours prêt à bousculer l’ordre établi.

Pilote/Équipe Positionnez-vous Carlos Sainz (Ferrari) 1er Charles Leclerc (Ferrari) 2e Max Verstappen (Red Bull) 3e Lando Norris (McLaren) 4e Oscar Piastri (McLaren) 5e Lewis Hamilton (Mercedes) 6e Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 7e

Focus sur le Circuit of The Americas

Longueur : 5 513 m

Virages à gauche : 11

Virages à droite : 9

Zones de DRS : 2

Nombre de tours à parcourir : 56

Distance totale parcourue : 308,405 km

Le Circuit des Amériques est connu pour ses sections techniques et ses longues lignes droites, favorisant les dépassements spectaculaires. Les équipes devront affiner leurs stratégies pour maximiser l’utilisation des zones de DRS tout en s’assurant de la gestion optimale de leurs pneus.

Alors que le week-end s’annonce captivant, Ferrari peut savourer cette première manche gagnée. Mais dans un championnat aussi compétitif, tout peut changer en un instant, et les prétendants sont nombreux à vouloir renverser la tendance. Gardons un œil sur les prochaines manœuvres sur le circuit texan, où seules les performances compteront !