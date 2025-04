F1 – Grand Prix d’Azerbaïdjan 2024 : Piastri crée la sensation en devançant Leclerc, tandis qu’un spectaculaire accident entre Sainz et Pérez bouleverse le dernier tour !

Dans l’effervescence du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2024, Oscar Piastri surprend en devançant Charles Leclerc, offrant une course palpitante aux passionnés de Formule 1. Cependant, la tension monte d’un cran lors d’un spectaculaire accident entre Sainz et Pérez, bouleversant le dénouement de l’épreuve. Une course riche en rebondissements qui a captivé le public jusqu’au dernier tour.

Oscar Piastri crée la sensation en Azerbaïdjan

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2024 a été le théâtre d’une course époustouflante qui a vu l’Australien Oscar Piastri triompher avec brio. Piastri, au volant de sa McLaren, a dépassé Charles Leclerc dès le 20e tour, réussissant une manœuvre audacieuse au premier virage pour prendre la tête de la course et ne plus jamais la céder.

Leclerc, bien qu’ayant réussi un excellent départ depuis la pole position, n’a pas su conserver la tête après son passage aux stands pour chausser des pneus durs. Une fois sous pression de Piastri, le Monégasque n’a pas pu résister, malgré l’utilisation du DRS, et a dû se contenter de la deuxième place.

Une pole position non convertie pour Leclerc

Charles Leclerc semble décidément maudit à Bakou. Bien que partant en pole position pour la quatrième année consécutive, le pilote de la Scuderia Ferrari n’a pas réussi à convertir cet avantage en victoire. Malgré une lutte acharnée en fin de course et des pneus en déclin, Leclerc a su garder sa deuxième position, toutefois loin des espérances initiales.

Un spectaculaire accident entre Sainz et Pérez

Le dernier tour a été marqué par un spectaculaire accrochage entre Carlos Sainz et Sergio Pérez. Les deux pilotes se sont battus férocement pour la troisième place. La tension a culminé dans le virage 2, où les roues de la Ferrari de Sainz et de la Red Bull de Pérez se sont emmêlées, envoyant les deux voitures dans le mur.

George Russell, profitant de cette collision, a pu grimper sur le podium en s’assurant la troisième place. Ce dénouement inattendu a bouleversé la course, offrant à Russell une place sur le podium qu’il n’espérait plus.

Performances notables hors du podium

Derrière ce trio de tête, Lando Norris a réalisé une belle remontée pour finir quatrième, dépassant Max Verstappen qui a terminé cinquième. Fernando Alonso a également affiché une belle performance, se classant sixième, suivi par les Williams d’Alex Albon et Franco Colapinto. Lewis Hamilton et Ollie Bearman ferment la marche des points, terminant respectivement neuvième et dixième.

Pilote Écurie Position Événement Marquant Oscar Piastri McLaren 1er Victoire après dépassement sur Leclerc Charles Leclerc Ferrari 2e Pôle position perdue après changement de pneus George Russell Mercedes 3e Profite de l’accident entre Sainz et Pérez Lando Norris McLaren 4e Belle remontée Max Verstappen Red Bull 5e Performance solide Fernando Alonso Aston Martin 6e Belle performance Alex Albon Williams 7e Finit dans les points Franco Colapinto Williams 8e Finit dans les points Lewis Hamilton Mercedes 9e Récupère des points Ollie Bearman Williams 10e Finit dans les points

