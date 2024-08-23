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Incendies de véhicules électriques : Les initiatives audacieuses de la Corée du Sud

Rédaction :Antoine Blondain

Dans le domaine de la sécurité des véhicules électriques, la Corée du Sud se distingue par ses initiatives audacieuses visant à prévenir les incendies. En mettant en place des stratégies innovantes et des technologies de pointe, le pays cherche à résoudre un défi crucial pour l’adoption massive des véhicules électriques. Découvrons ensemble les actions entreprises par la Corée du Sud pour assurer la protection et la fiabilité de ces moyens de transport du futur.

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Face à l’augmentation des cas de combustion spontanée de véhicules électriques, la Corée du Sud a pris des mesures inédites pour garantir la sécurité publique. Bien que ces incendies restent rares, les autorités coréennes ont décidé d’agir de manière proactive pour limiter les risques et améliorer la gestion des incidents impliquant des batteries lithium-ion.

Réglementation stricte des niveaux de charge

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Une des mesures phares adoptées par la Corée du Sud concerne la réglementation des niveaux de charge des véhicules électriques dans les parkings souterrains. Désormais, ces véhicules ne peuvent entrer dans ces espaces que si leur batterie est chargée à moins de 90%. Cette initiative vise à réduire les risques d’emballement thermique des batteries, un phénomène pouvant entraîner des incendies difficiles à maîtriser pour les pompiers.

Limitation de la charge sur les bornes publiques

Les autorités ont également instauré une limitation de la charge sur les bornes publiques. Ces dernières coupent désormais automatiquement la charge lorsque le véhicule atteint 80% de capacité. Bien que cette mesure puisse poser des problèmes pour les véhicules ayant une autonomie limitée, elle est jugée essentielle pour prévenir les risques d’incendie.

Extension possible aux bornes privées

En parallèle, le gouvernement coréen envisage d’étendre cette réglementation aux bornes de recharge privées, afin d’uniformiser la sécurité sur tout le territoire. L’objectif est de garantir que même les utilisateurs de bornes privées respectent les mêmes normes de charge, minimisant ainsi le potentiel de situations dangereuses dans les espaces résidentiels.

Débat parmi les experts

Cette série de mesures a cependant suscité un débat parmi les spécialistes de la batterie. Plusieurs chercheurs, dont ceux affiliés au fabricant de batteries Samsung SDI, ont contesté l’idée que les batteries complètement chargées présentent un risque accru d’incendie. Selon eux, les véhicules électriques sont conçus pour ne jamais atteindre une charge complète réelle, même si le tableau de bord affiche 100%.

Leçons tirées des incidents passés

La nécessité de ces initiatives est renforcée par un récent incident majeur en Corée du Sud, où un incendie spectaculaire s’est déclaré dans un parking souterrain, impliquant un véhicule électrique. Cet événement a mis en lumière les défis que posent ces incendies aux services de secours et a justifié l’urgence des mesures prises par les autorités.

Un modèle pour les autres pays ?

Cette approche proactive de la Corée du Sud pourrait très bien servir de modèle à d’autres nations cherchant à assurer la sécurité dans la transition vers une mobilité électrique. Les réglementations rigoureuses adoptées pourraient inspirer des politiques similaires ailleurs, contribuant ainsi à une adoption plus sécurisée des véhicules électriques à l’échelle mondiale.

InitiativeDescription
Limitation de charge dans les parkings souterrainsVéhicules chargés à moins de 90% pour entrer
Bornes publiquesCoupent la charge à 80%
Possibilité d’extension aux bornes privéesUniformisation des normes de charge
Débat parmi les expertsRisques d’incendie liés à la charge complète contestés
Incidents passésIncendie important dans un parking souterrain
Modèle potentiel pour d’autres paysInspirer des politiques similaires à l’échelle mondiale

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