La vérité dévoilée sur les incendies de voitures : essence, diesel, hybrides et électriques à la loupe.

Incendie tragique à Alcorcón : L’alerte sur la sécurité des voitures électriques à nouveau soulevée

Le mercredi dernier, un incident tragique s’est produit à Alcorcón, en Espagne, où deux pompiers ont perdu la vie lors de l’extinction d’un incendie de voiture. Bien que le type de véhicule soit encore indéterminé — hybride ou électrique — cet événement a ravivé les discussions sur la sécurité des voitures alimentées par des batteries. Diverses études ont été réalisées au fil des années, suggérant des statistiques préoccupantes concernant les incendies liés aux différentes motorisations.

Les statistiques des incendies de voitures

Dans une étude menée par la compagnie d’assurance AutoinsuranceEZ, il a été révélé que les voitures hybrides représentent le plus grand nombre d’incendies, avec un taux de 3 474 incendies pour 100 000 unités vendues. Viennent ensuite les voitures à essence ou diesel, avec 1 529 incidents, tandis que les véhicules électriques se placent loin derrière, avec seulement 25 cas. Cette tendance se confirme également en Norvège, où le nombre d’incendies de voitures à combustion est estimé quatre à cinq fois supérieur aux incidents impliquant des voitures électriques.

La dangerosité des incendies de véhicules électriques

Mohd Zahirasri, un chimiste expert en batteries, souligne que les dynamiques des incendies de voitures à combustion diffèrent de celles des véhicules électriques. Bien que les véhicules à combustion puissent provoquer des incendies graves, ceux impliquant des batteries présentent des risques supplémentaires en raison de la libération de gaz toxiques, tels que le fluorure d’hydrogène. Ces émissions constituent un danger pour la santé des intervenants et ne sont généralement pas présentes dans les incendies de voitures à moteur traditionnel.

Il est essentiel d’informer les pompiers du type de véhicule en feu, car cela influence les stratégies de lutte contre l’incendie. Les experts avertissent que, quels que soient le modèle et le type de motorisation, les fumées dégagées sont toujours toxiques. En plus du fluorure d’hydrogène, des gaz comme le monoxyde de carbone et le cyanure d’hydrogène, produits par les moteurs à combustion, peuvent également être mortels.

La sécurité des pompiers a été mise en exergue par Patxi Ayensa, spécialiste de la formation en intervention sur véhicules, qui rappelle que, même si les équipements de protection actuels leur apportent une certaine sécurité, une information précise sur le type de véhicule en feu est cruciale pour minimiser les risques. Face à l’augmentation potentielle des véhicules électriques sur les routes, il est impératif d’envisager des études et des mesures préventives pour protéger à la fois les usagers de la route et les équipes de secours.

