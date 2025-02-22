Renault se prépare à dévoiler le nouveau Clio 2026 : un redesign audacieux et des motorisations essence/hybrides innovantes.

Renault prépare un nouveau Clio pour 2026

Dans un contexte où Renault met de plus en plus l’accent sur les véhicules électriques, la sixième génération de la Clio, attendue pour 2026, adoptera une approche différente. Le constructeur français a décidé de se concentrer sur des motorisations essence et hybrides, comme l’a confirmé Laurens van den Acker, directeur du design du groupe Renault.

Une stratégie claire pour éviter la cannibalisation

Laurens van den Acker a expliqué à nos collègues de British Auto Express que cette décision vise à structurer clairement l’offre pour les clients tout en évitant les effets de cannibalisation. « Il n’aurait pas de sens de proposer une Clio électrique aux côtés de la Renault 5 électrique. Nous devons veiller à ne pas construire des véhicules qui se chevauchent, » a-t-il déclaré.

Un design moderne en perspective

En ce qui concerne le design, Gilles Vidal, le responsable des modèles Renault, a promis une approche moderne pour la nouvelle Clio, espérant ainsi la rapprocher des derniers modèles Mégane ou Scénic. Des éléments du nouvel Austral et du Rafale pourraient également être intégrés pour lui donner un aspect plus attrayant. Les premières images dévoilées semblent indiquer des lignes plus dynamiques, avec des boucliers élargis et un angle de toit plus incliné.

Technologies et motorisations du futur Clio

Concernant les motorisations, le nouveau Clio devrait renforcer son offre avec des moteurs hybrides, notamment une version Full Hybrid faisant grimper la puissance à 145 CV. L’actuel moteur TCe 90 sera également maintenu pour attirer une clientèle à la recherche de prix plus abordables. Cependant, il semble peu probable que le moteur diesel soit conservé, bien que l’option ECO-G soit encore envisagée.

Un positionnement distinctif sur le marché

Finalement, la Clio et la Renault 5 se compléteront idéalement. La première cible des clients jeunes et passionnés de design, tandis que la seconde visera les familles à la recherche d’un véhicule plus spacieux et d’une esthétique plus conventionnelle. Les amateurs devront patienter jusqu’en 2026 pour découvrir ces nouveaux modèles en concession.