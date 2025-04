Le design de BMW à l’aube d’une révolution : entretien exclusif avec Adrian Van Hooydonk.

Une Révolution à Venir chez BMW : Entretien Exclusif avec Adrian van Hooydonk

Le monde de l’automobile s’apprête à vivre un moment décisif avec le lancement attendu de la nouvelle génération de véhicules électriques de BMW, la Neue Klasse, prévue pour 2025. Adrian van Hooydonk, responsable du design chez BMW, partage sa vision et l’importance de ce projet lors d’un entretien exclusif.

Une Vague d’Innovation dans le Design de BMW

Lors de la Design Week, Adrian van Hooydonk a déclaré : « Je n’ai jamais vu un projet posséder autant d’élan et d’impact que celui-ci dans toute ma carrière chez BMW. » Les modèles de la Neue Klasse ont suscité un grand intérêt, notamment grâce à des teasers et des images espions diffusés en ligne. Leurs silhouettes angulaires et leurs calandres rétroéclairées promettent un saut technologique significatif.

Ces nouveaux modèles sont bien plus qu’une simple évolution esthétique ; ils incarnent une refonte complète du portefeuille électrique de BMW, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour la marque. Van Hooydonk a ajouté : « Le nouveau design que nous allons présenter sera 100 % BMW, peut-être même 110 %. » Selon lui, l’approche de ce design se basera sur une esthétique plus propre, tout en restant immédiatement reconnaissable comme une BMW.

Équilibrer Histoire et Futur dans le Design

La complexité du projet réside dans la nécessité de concilier l’héritage de la marque avec les attentes futures. De l’aveu même de Van Hooydonk, le défi consiste à « réduire la complexité », en mettant en avant l’essentiel de l’identité de BMW sans superflu. « Nous voulons exprimer l’essence même de la marque avec moins d’éléments, moins de lignes et moins de détails », a-t-il précisé.

Les automobiles de la Neue Klasse ne chercheront pas à imiter, mais à s’inspirer de conceptions iconiques, en intégrant des principes de design contemporain tout en se tournant résolument vers l’avenir. Van Hooydonk a également souligné l’importance de rester à l’écoute des retours des clients. « Même si nous avons une longue histoire de 110 ans, cela ne garantit pas la vente de nos produits », a-t-il conclu.

