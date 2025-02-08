Mini Silverdream : Le micro-camionette avec toit relevable, l’escapade idéale pour deux.

Le constructeur automobile allemand Wanner, réputé pour ses camping-cars Mercedes-Benz de luxe, va surprendre les visiteurs du CMT 2025 à Stuttgart avec un nouveau produit inattendu : le Mini Silverdream. Slogan : Il y a de la place même dans la plus petite cabine.

Un camping-car compact basé sur le Mazda Scrum

Ce micro camping-car, basé sur le Mazda Scrum, une voiture kei populaire au Japon, mesure seulement 3,40 mètres de long. Malgré ses dimensions compactes de 1,50 mètre de large et 2,00 mètres de haut, le Mini Silverdream offre un espace surprenant pour deux personnes.

Aménagement intérieur et autonomie

À l’intérieur, un espace de vie flexible se transforme facilement en un lit double confortable. Un attrait particulier est le toit rétractable, qui permet de se tenir debout à l’arrière. La kitchenette compacte est équipée d’un évier et d’une plaque de cuisson électrique. Bien qu’il n’y ait pas de gaz, un réfrigérateur à compression de 15 litres permet de garder les aliments au frais.

Le Mini Silverdream est idéalement équipé pour le camping autonome : un panneau solaire de 500 watts sur le toit alimente une batterie lithium de 500 Ah. Un inverter de 3 000 watts alimente tous les appareils électroniques. Le chauffage est alimenté au diesel.

Performance et caractéristiques uniques

Sous le capot, on trouve un moteur à essence de 63 chevaux qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 80 à 90 km/h. La transmission intégrale à sélection offre une traction supplémentaire sur des terrains difficiles.

Un détail charmant est le hublot dans la porte de la carrosserie, qui laisse entrer la lumière et ajoute une touche nautique à l’ensemble. Le micro camping-car dispose également de nombreux espaces de rangement.

Parmi les autres concepts intéressants sur le marché croissant des micro camping-cars, on trouve le Honda N-Van Compo ou le Suzuki Jimny, mais le Mini Silverdream se distingue par son côté affectueux. Que ce soit par le charme japonais d’une voiture kei, ses équipements variés ou son apparence convivial, il donne envie de lui tirer les joues.

Les personnes intéressées par le Mini Silverdream peuvent suivre le compte TikTok @mini.silverdream, qui montre régulièrement la vie à l’intérieur de ce charmant micro camping-car.