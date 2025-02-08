Édition Hebdomadaire : FTMO Acquiert OANDA, Hausse des Tarifs MetaTrader et Autres Nouvelles Clés

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FTMO Acquiert OANDA : Un Tournant dans le Paysage Forex Nous sommes en février 2025, et le secteur des changes connaît déjà un bouleversement majeur. La société de trading propriétaire FTMO a acquis le courtier de détail OANDA, une décision rare dans une industrie où ce type d’acquisition est peu courant. Ce mouvement pourrait bien…

FTMO Acquiert OANDA : Un Tournant dans le Paysage Forex

Nous sommes en février 2025, et le secteur des changes connaît déjà un bouleversement majeur. La société de trading propriétaire FTMO a acquis le courtier de détail OANDA, une décision rare dans une industrie où ce type d’acquisition est peu courant. Ce mouvement pourrait bien marquer le début d’un changement significatif dans le domaine du trading.

OANDA : Un Leader en Déclin

Depuis 1996, OANDA est reconnu comme l’un des pionniers et leaders du trading en ligne, notamment dans les contrats pour différence (CFD). En 2018, elle avait été acquise par CVC Capital Partners, un fonds gérant près de 200 milliards de dollars. Cependant, cette gestion a affaibli l’entreprise à un moment où la concurrence s’intensifiait, ce qui a entraîné une lente décadence de la firme.

Des experts du secteur perçoivent désormais cette acquisition par FTMO comme un signe avant-coureur de changements plus larges à venir, alors que le domaine du trading propriétaire continue de se développer.

Augmentation des Tarifs par MetaQuotes

D’un autre côté, MetaQuotes Software, le principal fournisseur de technologie de plateforme de trading, a annoncé une hausse significative des prix pour ses produits phares, MetaTrader, affectant ainsi les courtiers à l’échelle mondiale. Selon des sources de l’industrie, cette augmentation variait entre 20 % et 25 %, entraînant des milliers de dollars supplémentaires de dépenses mensuelles pour les courtiers dans le secteur concurrentiel des CFD.

Cette augmentation, entrée en vigueur le 1er janvier, propulse le coût mensuel d’un package complet MetaTrader à plus de 50 000 dollars pour les courtiers utilisant à la fois les plateformes MT4 et MT5, selon Finance Magnates RU. MetaQuotes a justifié cette hausse par l’augmentation des coûts opérationnels et les investissements dans la qualité du service.

CFI et NAGA : Des Actualités Financières Remarquables

CFI Financial Group a récemment annoncé un volume de trading trimestriel record de 1,12 trillion de dollars, en hausse par rapport à 1,03 trillion de dollars au trimestre précédent. Cette augmentation a été attribuée à l’expansion de la présence géographique de l’entreprise basée à Dubaï.

Parallèlement, le NAGA Group AG a présenté des chiffres préliminaires pour l’année financière 2024, montrant un alignement avec ses prévisions après avoir réussi une fusion complexe. Les détails de cette intégration des clients à une plateforme technologique unique ont été soulignés.

Confiance et Reconnaissance dans un Marché Compétitif

Lors d’une récente interview, Ernest Yiu, Vice-Président Marketing d’Ultima Markets, a partagé les défis rencontrés par la marque dans la construction de sa réputation. “Les traders sont souvent attirés par des noms établis, ce qui signifie que nous devons travailler plus dur pour prouver notre fiabilité,” a déclaré Yiu.

Régulations et Publicité au Super Bowl

Dans un développement inquiétant, l’Autorité des valeurs mobilières d’Israël a lancé une alerte contre la plateforme de trading d’options binaires Pocket Option. Pendant ce temps, la CFTC a ouvert une enquête concernant les contrats liés au Super Bowl d’une autre société, Crypto.com, soulevant des interrogations sur leur conformité aux réglementations existantes.

Un autre développement majeur est l’arrêt de l’exemption de minimis par Trump, qui a permis l’importation sans droits de biens peu coûteux, provoquant une hausse des prix pour de nombreux acheteurs en ligne américains.