La NASA tire la sonnette d’alarme : de nouveaux calculs positionnent un météorite de la taille du Bernabeu plus près de la Terre.

La crainte d’une collision entre la Terre et un météorite se renforce. L’Agence spatiale européenne (ESA), en collaboration constante avec l’agence américaine (NASA), s’efforce de rassembler le plus de données possibles sur l’astéroïde 2024 YR4 avant qu’il ne disparaisse de notre champ de vision et ne réapparaisse en 2028. La probabilité qu’un impact avec la Terre se produise le 22 décembre 2032 a été portée à 2,3%, soit huit dixièmes de plus que les premières prévisions. Ce danger croissant met toutes les agences spatiales en alerte pour la première fois.

Évolution des données sur l’astéroïde

Ces chiffres pourraient continuer à varier jusqu’en avril prochain, lorsque des informations supplémentaires seront révélées concernant l’astéroïde nommé 2024 YR4. En effet, c’est durant ce mois qu’il ne sera plus visible depuis les observatoires terrestres, jusqu’à ce que sa trajectoire revienne en vue en 2028, avant la date fatidique de 2032. Les premières estimations indiquent que sa taille pourrait être légèrement supérieure, variant entre 40 et 100 mètres de diamètre, équivalente à la longueur d’un terrain de football (90 mètres), comme ceux du Bernabeu, du Camp Nou ou de Mestalla.

Un danger réel pour la Terre

La Terre, avec son histoire riche et diverse, semble maintenant confrontée à un événement céleste potentiellement dévastateur. « C’est la première fois que les Nations Unies alertent et active le protocole de défense planétaire, qui, bien que sonne un peu comme un scénario de Star Wars, est effectivement ce que c’est« , soutient Jorge Bolivar, spécialiste en histoire des sciences, dans l’émission ‘Mesa de análisis’ de Canal Sur. Cela dit, il précise qu’une telle collision avec un astéroïde n’est pas sans précédent.

« En 1908, un astéroïde de taille similaire à celui-ci s’est écrasé en Sibérie, un événement connu sous le nom de ‘l’événement de Tunguska‘. Cet événement a affecté environ 2 000 kilomètres carrés de terre, déracinant 80 millions d’arbres dans la forêt où il est tombé, et a causé la mort de trois personnes. En d’autres termes, un astéroïde de cette taille, au cas où la probabilité d’entrée dans l’atmosphère terrestre se confirmerait, pourrait détruire une ville de la taille de Madrid, Londres ou Paris,” précise-t-il.

Calmer les inquiétudes

Malgré ces statistiques alarmantes, Jorge Bolivar appelle à la sérénité : « Si cela devait se produire, et je souligne que c’est très peu probable, le parcours de l’astéroïde s’étendrait de l’Amérique du Sud à l’Afrique et au Pacifique. En d’autres termes, l’Espagne n’est pas dans ce périmètre, bien que les îles Canaries pourraient avoir une chance minimale d’être touchées. Je ne pencherais pas pour un état d’angoisse car, généralement, plus la date du passage près de la Terre se rapproche, plus la probabilité d’impact diminue, » conclut-il.