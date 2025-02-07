Hyundai Inster contre Dacia Spring : Duel captivant de SUV électriques abordables au design irrésistible.

Crédit photo — légende de l’image

Introduction Dans un marché automobile de plus en plus concurrentiel, les constructeurs cherchent à attirer les consommateurs en proposant des modèles compacts électriques adaptés à la vie urbaine. Cette analyse se penche sur deux modèles phares dans ce segment : le Dacia Spring, récemment mis à jour, et le tout nouveau Hyundai Inster, en lice…

Introduction

Dans un marché automobile de plus en plus concurrentiel, les constructeurs cherchent à attirer les consommateurs en proposant des modèles compacts électriques adaptés à la vie urbaine. Cette analyse se penche sur deux modèles phares dans ce segment : le Dacia Spring, récemment mis à jour, et le tout nouveau Hyundai Inster, en lice pour le titre de Voiture de l’Année. Découvrons les caractéristiques qui les distinguent.

Dacia Spring : un modèle abordable avec une mise à jour significative

Le Dacia Spring a fait son entrée sur le marché français en 2021 et s’est rapidement imposé comme le véhicule électrique le moins cher disponible. Bien que son lancement initial ait été couronné de succès, une mise à jour l’année dernière a apporté des changements notables en termes de design, d’équipement et de performances. Avec une longueur de 3,73 mètres, le Spring offre finalement un espace généreux pour les passagers arrière, malgré un léger déficit en largeur et en hauteur par rapport à son concurrent coréen.

Hyundai Inster : un nouveau venu prometteur

Avec le lancement imminent de l’Inster, Hyundai propose un véhicule électrique similaire tant par son apparence que par son positionnement sur le marché. Ce modèle s’inspire des lignes des plus grands « Ioniq » et se distingue par une allure moderne. En termes de dimensions, l’Inster mesure 3,82 mètres, laissant davantage d’espace pour ses occupants. Au niveau du coffre, il part d’un volume de 280 litres, mais peut atteindre jusqu’à 351 litres en déplaçant les sièges arrière.

Comparaison technologique et performances

Une autre bataille se joue à l’intérieur des véhicules. L’Inster propose une configuration technologique avancée avec un double écran de 12,3 pouces, surpassant le système plus simple du Spring, qui se compose d’une instrumentation de 7 pouces et d’un écran multimédia de 10 pouces. En ce qui concerne les performances, le Inster propose des motorisations allant jusqu’à 115 CV, tandis que le Spring se limite à des puissances bien inférieures. Cette différence peut être déterminante pour des déplacements en milieu urbain, surtout lorsque des portions de voie rapide sont à envisager.

Autonomie et prix : des facteurs décisifs

Les options de batterie montrent également une distinction claire : le Spring est équipé d’une batterie de 26,8 kWh, tandis que l’Inster offre des choix de capacité allant de 42 à 49 kWh, augmentant solidement son autonomie. Alors que le Dacia affiche une autonomie de 225 km, le Hyundai peut atteindre 370 km. Sur le plan tarifaire, le Spring reste à 17 890 euros sans aucune aide, alors que l’Inster est commercialisé à partir de 24 990 euros. Cette différence de prix soulève la question de la valeur ajoutée que représente chaque modèle pour le consommateur.

Conclusion

En résumé, tant le Dacia Spring que le Hyundai Inster apportent des caractéristiques intéressantes pour les automobilistes à la recherche d’un véhicule électrique compact. Le choix entre les deux dépend finalement des priorités de chacun : prix, performances, technologie ou autonomie.