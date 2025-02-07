Porsche 718 Cayman électrique : découvrez à quoi pourrait ressembler le futur de la sportive zéro émission.

Le nouveau Porsche 718 marque une rupture radicale avec ses prédécesseurs. Abandonnant définitivement le moteur à combustion, cette toute nouvelle génération sera entièrement électrique, un changement de paradigme pour les modèles Boxster et Cayman. Bien que son développement ait rencontré de nombreuses difficultés, le lancement de cette voiture est désormais prévu pour fin 2025.

Une évolution, pas une révolution

Notre projet de design s’efforce d’imaginer l’apparence finale du 718 Cayman, inspiré par des photos volées au cours des deux dernières années. Le coupé devrait conserver un gabarit relativement compact, mesurant entre 4,4 et 4,5 mètres de long.

Les phares seront plus élancés et afficheront une signature lumineuse à quatre éléments, comme ceux du Taycan et de l’électrique Macan. Le capot présentera de profonds reliefs, soulignant son agressivité. Le pare-chocs avant intégrera trois fausses prises d’air, la centrale abritant les capteurs des aides à la conduite.

Sur les flancs du Porsche, de petites prises d’air fonctionnelles, destinées à refroidir la batterie, seront également présentes. À l’arrière, l’on retrouvera la désormais classique barre LED, tandis que la prise de chargement sera placée au centre, au-dessus de la plaque d’immatriculation.

Pour la première fois en 4×4

À bord, une transformation encore plus marquante pourrait se dessiner. Le nouveau 718 Cayman affichera un cockpit très moderne, avec un tableau de bord entièrement numérique et un grand écran central. Le design s’inspirera de celui du Macan, offrant la possibilité de personnaliser certains matériaux et finitions.

Du point de vue technologique, le nouveau Porsche 718 électrique utilisera des éléments dérivés de la plate-forme PPE (Premium Platform Electric) développée en coopération avec Audi. Il sera disponible en versions propulsion arrière et traction intégrale, avec l’option d’installer une deuxième unité électrique sur l’essieu avant.

Plus puissant qu’un moteur thermique

La puissance disponible pourrait surpasser celle des modèles actuels, qui atteint 500 PS dans la version la plus puissante, le Spyder RS. Des rumeurs évoquent des versions dépassant les 1 000 PS, bien qu’il soit probable que les versions de production affichent des chiffres de puissance plus modestes mais compétitifs.

Concernant le pack de batteries, il n’est pas prévu qu’il soit aussi lourd que l’unité de 95 kWh du nouveau Macan, partly pour préserver l’agilité caractéristique du 718. La disposition sera également différente de celle du Macan, avec la batterie placée verticalement derrière les sièges, entre l’habitacle et l’essieu arrière, afin de maintenir un centre de gravité bas et de recréer l’expérience de conduite d’une voiture à moteur arrière.

Le chargement sera un autre atout majeur du nouveau 718, qui adoptera une architecture de 900 volts pour garantir des temps de recharge très rapides. Une puissance de charge de jusqu’à 340 kW est envisagée, permettant de récupérer une autonomie considérable en seulement quelques minutes.