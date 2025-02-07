Catalogne : la prochaine région à lancer des aides pour l’achat de voitures neuves.

Le soutien catalan à l’achat de voitures électriques La Generalitat de Catalogne se prépare à annoncer un nouveau fonds d’aide pour l’achat de voitures neuves, en particulier pour les véhicules electrifiés. Ce plan intervient alors que la communauté catalane représente une part significative des ventes automobiles en Espagne, et vise à soutenir à la fois…

Le soutien catalan à l’achat de voitures électriques

La Generalitat de Catalogne se prépare à annoncer un nouveau fonds d’aide pour l’achat de voitures neuves, en particulier pour les véhicules electrifiés. Ce plan intervient alors que la communauté catalane représente une part significative des ventes automobiles en Espagne, et vise à soutenir à la fois les consommateurs et l’industrie automobile local.

Un message fort de la part de Salvador Illa

Alors que la Comunidad de Madrid, la Galice et La Rioja ont déjà mis en place des aides à l’achat de véhicules neufs, la Catalogne s’apprête à suivre cette initiative. En 2024, la Catalogne a enregistré 121 807 ventes de voitures, soit 11,98 % du total national. Le président catalan, Salvador Illa, a prévu d’annoncer ce nouveau paquet d’aides lors d’un événement prévu le 10 février.

« Le véhicule électrique ne doit pas être un luxe, mais accessible à tous les travailleurs. […] Nous devons prendre conscience que la voiture électrique représente tout ce qui est en jeu aujourd’hui : le changement climatique, la santé et le progrès », a-t-il déclaré lors d’une récente rencontre à la Casa Seat, engendrant un élan d’optimisme quant à l’avenir de l’industrie automobile en Catalogne.

Un investissement public ambitieux

Illia vise à mobiliser environ 1,4 milliard d’euros pour soutenir l’achat de véhicules électriques, mais également pour tripler le nombre de points de recharge disponibles dans la région. Actuellement, la Catalogne dispose de 9 125 points de recharge, et le nouvel objectif serait d’atteindre environ 30 000 postes. Ce projet vise à rassurer tant les consommateurs que les producteurs automobiles, tels que Seat et Ebro, qui sont en train de se transformer vers l’électrification.

Bien que les aides se concentrent sur les voitures électriques, les autorités catalanes surveillent également les évolutions du Plan MOVES, en espérant que la majorité du financement provienne de ce programme national. Si ce soutien s’avère insuffisant, un complément sera apporté avec des fonds catalans.