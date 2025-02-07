Ford mise sur les SUV et les pick-ups en intégrant une technologie d’extension de autonomie.

Lors de la conférence de presse sur le budget du quatrième trimestre 2024, Jim Farley, PDG de Ford, a donné un aperçu des futurs SUV de grande taille et des pick-ups électriques, en exprimant sans détour la volonté du constructeur de réorienter sa stratégie vers des véhicules plus compacts, à la fois électrifiés et économiquement durables.

Les Américains réticents à dépenser

Le problème majeur des SUV de grande taille et des pick-ups électriques réside dans leur prix. Les clients de ces véhicules ont des besoins spécifiques : transport de charges, utilisation hors route et long trajets. Leur faible aérodynamisme et leur poids élevé entraînent la nécessité de batteries très volumineuses et coûteuses, ce qui est en contradiction avec la politique de prix « populaire » de Ford aux États-Unis.

Une solution avec les véhicules à autonomie étendue

Cependant, une issue semble possible sans renier le savoir-faire acquis dans le domaine de l’électrification : les véhicules à autonomie étendue (EREVs). Ces modèles utilisent uniquement des moteurs électriques pour la propulsion, tout en intégrant un moteur à combustion interne servant de générateur d’électricité. Cela leur permet de parcourir de longues distances sans nécessiter de batteries énormes, tout en permettant un ravitaillement rapide aux stations-service.

Malgré la forte demande de gros véhicules aux États-Unis, il n’existe actuellement aucune méthode rentable pour produire des versions entièrement électriques à des prix abordables pour les propriétaires de pick-ups et de SUV. Farley estime que les véhicules à autonomie étendue pourraient bien être la réponse à ce problème.

Prêts pour l’expérience électrique

Les EREVs offrent également de nombreux avantages typiques de l’expérience électrique : ils restent silencieux lorsque le générateur n’est pas en marche, assurent une accélération instantanée et fluide comme les voitures électriques et permettent le préchauffage et le pré-refroidissement sans émissions d’échappement. En somme, selon Farley, c’est « une expérience électrique sans l’angoisse de l’autonomie. »

Reste à savoir comment les clients réagiront face à ces nouveaux modèles. Le premier pick-up EREV aux États-Unis, le Ram 1500 Ramcharger, sera lancé cette année, tandis que le Scout Terra est prévu pour 2027. De nombreuses entreprises ont déjà investi dans des pick-ups électriques avec de grandes batteries, mais pour le moment, ces paris n’ont pas encore porté leurs fruits. Il sera donc intéressant de voir si les EREVs parviennent à changer la donne.