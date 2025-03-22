Voici le système innovant que la Catalogne mettra en place pour s’inspirer des autoroutes allemandes.

Introduction

La Catalogne s’apprête à faire un pas en avant en matière de sécurité routière avec l’introduction d’un système de vitesse variable sur l’une de ses principales autoroutes, la AP-7. Inspiré par des modèles réussis en Allemagne et en France, ce dispositif promet de transformer le paysage routier en rendant la circulation plus fluide et sûre.

Un système innovant pour la sécurité routière

Après avoir été mis en œuvre avec succès dans plusieurs pays européens, la Catalogne sera la première région en Espagne à adopter un système de vitesse variable sur ses routes. Ramon Lamiel, directeur du Service Catalan de Trânsito (SCT), a annoncé cette innovation lors d’une interview avec l’agence EFE. Cette initiative a également été confirmée par Núria Parlon, consellera de l’Intérieur et de la Sécurité publique de la Generalitat.

Ce système ajuste les limites de vitesse en fonction des conditions de circulation, de la météo et d’autres facteurs pertinents. Les avantages attendus incluent une réduction significative des accidents, un meilleur flux de circulation, ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique. La Generalitat a identifiée des problèmes de capacité sur l’AP-7, où la circulation peut atteindre jusqu’à 7 000 véhicules par heure, dépassant la capacité normale de 5 200 véhicules.

Des mesures concrètes pour améliorer la circulation

Le projet prévoit l’implémentation de la vitesse variable sur un tronçon de 150 kilomètres de l’autoroute AP-7, allant de Maçanet de la Selva (Girona) à El Vendrell (Tarragona). Dans ce cadre, le SCT installera des panneaux indicatifs le long de la route, soutenus par de nouveaux carrosses-radar et des radars de tronçon déjà en service, pour réguler la vitesse en fonction des conditions climatiques et de la circulation.

Avec cette nouvelle infrastructure, des réductions de vitesse allant jusqu’à 60 km/h pourraient être appliquées dans des zones clés. L’utilisation de l’Intelligence Artificielle (IA) permettra de mieux évaluer le type et le nombre de véhicules en circulation, afin d’optimiser les conditions de circulation sur chaque tronçon. En outre, le SCT envisage également de segmenter et d’organiser les flux de circulation grâce à des voies de sortie plus longues, offrant ainsi une meilleure gestion du trafic, notamment en cas de forte affluence.