Ferrari Envisage un Retour du Boîtier de Vitesses Manuel !

Ferrari envisage le retour de la boîte manuelle

Ferrari, la célèbre marque italienne de voitures de sport, connaît une période florissante avec des ventes record l’année dernière et des commandes suffisantes pour garantir une activité jusqu’en 2026. L’entreprise prévoit également de lancer son premier véhicule électrique (EV) plus tard cette année. Cependant, pour séduire un public encore plus large, certains investisseurs suggèrent un retour de la boîte de vitesses manuelle, une option qui pourrait revoir le jour selon Gianmaria Fulgenzi, responsable du développement chez Ferrari.

Des choix techniques discutés par les dirigeants

Dans une récente interview avec le magazine australien Carsales, Fulgenzi a écarté l’idée de réintroduire un modèle de production régulier avec une boîte manuelle. Il évoque plutôt la possibilité d’un système à trois pédales associé à des voitures exclusives comme les modèles Monza SP1/SP2 et Daytona SP3. Ces éditions limitées, appartenant à la série « Icona », ont traditionnellement été équipées de transmissions automatiques, mais un nouveau modèle pourrait inverser la tendance en intégrant une pédale d’embrayage.

Une demande grandissante chez les passionnés

Fulgenzi a noté que des acheteurs fortunés se montrent déjà intéressés par le retour de la boîte manuelle, qui n’a pas été utilisée depuis plus d’une décennie. La dernière apparition de cette transmission a été constatée avec la California de 2012. Parmi les supporters notables de cette initiative, on retrouve Lewis Hamilton, pilote de la Scuderia, qui exprime son souhait de voir une Ferrari moderne et manuelle, potentiellement sous la forme d’une F40 modernisée, nommée F44 en hommage à son numéro de course.

Si un modèle Icona avec une boîte manuelle voit le jour, Ferrari pourrait être contraint de limiter artificiellement le couple moteur pour rendre la conduite réalisable. Des performances de couple élevées, comme celles observées sur les modèles Monza SP1/SP2 avec 530 lb-ft ou le Daytona SP3 avec 514 lb-ft, pourraient imposer des difficultés pour manœuvrer une lourde pédale d’embrayage, malgré la volonté des passionnés de conduire une Ferrari V12.

Un modèle SP4 doté d’une transmission manuelle et d’un moteur V12 coûterait probablement plusieurs millions de dollars, notamment en raison des coûts de développement d’une nouvelle boîte pour un nombre limité de véhicules. Malgré un prix de départ de 2,2 millions de dollars pour le Daytona SP3, cela n’a pas dissuadé les acheteurs, qui ont rapidement acquis les 599 unités prévues pour la production. La prochaine série Icona pourrait donc ne pas être aussi lointaine, étant donné que le SP3 a été lancé il y a environ trois ans et demi.

Si Ferrari envisage de revenir à une boîte de vitesses manuelle, il semble que la marque choisisse d’éviter l’électrification de cette option, car cela compliquerait davantage le concept. Les puristes privilégieraient une expérience de moteur à combustion interne traditionnelle en accord avec la reconstitution de la boîte manuelle.