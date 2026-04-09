La dernière déclaration de Manuel Neuer sur la Coupe du Monde 2026

Le monde du football est souvent traversé par des moments de nostalgie, notamment lorsque des joueurs emblématiques annoncent leur retrait des compétitions majeures. Rare sont ceux qui continuent à jouer au niveau international passé 40 ans. Cela s’explique par des raisons variées, allant de l’expérience à la nécessité. Cependant, dans le cas de Manuel Neuer, la situation est assez différente.

Performance exceptionnelle malgré l’âge

Manuel Neuer, gardien de but du Bayern Munich, prouve que son talent et sa combativité restent intactes, même à un âge avancé pour le football professionnel. Il continue de briller en Bundesliga et en Ligue des champions, comme l’ont montré ses performances récentes face au Real Madrid. Cependant, il est difficile de comprendre pourquoi il ne sera pas présent lors de la Coupe du Monde 2026.

Neuer a déjà défini son avenir avec la sélection nationale, il ne reviendra pas

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Un choix sans retour

La réponse à cette énigme est plus claire qu’il n’y paraît. Manuel Neuer a clairement affirmé qu’il ne reviendra pas avec l’équipe nationale. Face aux interrogations répétées concernant un éventuel retour, le gardien a fait preuve de fermeté et d’agacement.

Son message est limpide : son époque avec la Mannschaft est terminée et il n’a pas l’intention de rouvrir cette porte. Son attention se concentre désormais entièrement sur sa carrière au Bayern, où il aspire à terminer au sommet du football de club.

De plus, des figures emblématiques du football allemand, comme Lothar Matthaus, ont souligné qu’il n’y a pas de retour possible, et l’entraîneur actuel, Julian Nagelsmann, ne considère pas un retour de Neuer.

L’Allemagne tourne la page

Au-delà des performances individuelles, cette décision s’inscrit dans un changement de génération au sein de l’équipe d’Allemagne. Le projet actuel ne repose pas sur des figures historiques, mais vise plutôt à établir une nouvelle base pour l’avenir.

Manuel Neuer ne retournera pas en équipe nationale allemande ni ne participera à la Coupe du Monde 2026

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Ces éléments expliquent pourquoi, même avec le niveau de jeu que Neuer affiche encore, il n’existe pas de réelle pression pour son retour. L’Allemagne mise sur une continuité et un renouvellement, deux aspects plus importants que l’expérience à ce stade du cycle.

La réponse à la question qui suscite tant d’interrogations est concrète : Manuel Neuer ne retournera pas avec l’équipe nationale allemande et ne participera pas à la Coupe du Monde 2026. Ce n’est pas une question de niveau, mais une décision personnelle et de direction sportive.