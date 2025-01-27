Yamal et Gavi portent Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne avec une victoire 2-0 contre l’Athletic Club.

Barcelona File en Finale de la Supercoupe d’Espagne

Lors de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone a éliminé l’Athletic Club sur un score de 2-0. Les jeunes talents, Lamine Yamal et Gavi Páez, ont été les artisans de cette victoire qui propulse le club catalan en finale.

Un Retour Triomphal pour Gavi

Gavi a ouvert le score dès la 17ème minute, offrant à son équipe un avantage crucial. Il s’agit de son premier but depuis son retour sur le terrain en octobre, après une grave blessure à la jambe qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant près d’un an. Ce but a été le fruit d’une belle action collective, Gavi ayant redirigé une passe courte d’Alejandro Balde après que ce dernier ait atteint la ligne de fond dans la surface adverse.

Yamal Scelle le Destin du Match

En deuxième mi-temps, Lamine Yamal a mis fin aux espoirs de l’Athletic en doublant la mise à la 52ème minute. À la suite d’une passe décisive de Gavi, le jeune attaquant de 17 ans a fait preuve de sang-froid face au gardien Unai Simón pour sceller la victoire.

Après le match, Yamal a exprimé son enthousiasme mais a refusé de révéler son adversaire préféré pour la finale, affirmant que « la finale sera difficile, et nous voulons la gagner, c’est ce qui est important. »

De son côté, l’Athletic Club a peiné à mettre en danger la défense barcelonaise jusqu’à être mené de deux buts. Iñaki Williams pensait avoir réduit l’écart dans les dernières minutes, avant que son but ne soit invalidé après un contrôle vidéo qui a révélé un hors-jeu.

Cette défaite met fin à une série de 15 matchs sans défaite pour l’équipe d’Ernesto Valverde, qui avait remporté la dernière Copa del Rey. Le FC Barcelone, quant à lui, se présente en finale en tant que vice-champion de la Liga. La Supercoupe, organisée depuis 2019 en Arabie Saoudite, est devenue une source de revenus importante pour la fédération et les clubs participants.