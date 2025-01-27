Des Groupes Coordonnés Tirent Profit des Modèles de Trading Prop grâce à l’Arbitrage

Les abus d’arbitrage sur les plateformes de prop trading inquiètent l’industrie

Dans le monde du trading prop, la lutte contre l’exploitation abusive des plateformes s’intensifie. Plusieurs entreprises de prop trading et groupes de traders se sont exprimés sur la nécessité de contrer ces pratiques. Des responsables de l’industrie mettent en lumière l’organisation de ces abus, qui compromettent non seulement les sociétés, mais aussi l’intégrité des traders.

Une critique de la dynamique des groupes de traders

James Glyde, PDG de PipFarm, a récemment dénoncé l’existence de groupes organisés exploitant les plateformes de prop trading. Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Glyde a évoqué la capacité de ces groupes à faire pression sur les entreprises pour qu’elles effectuent des paiements une fois trahies, les plaçant ainsi dans une situation désavantageuse. « Cela rend incroyablement difficile pour les traders de discerner la vérité, » a-t-il ajouté.

Ces groupes ont du pouvoir. Une caractéristique très importante de ce système est la capacité de faire pression sur les entreprises pour qu’elles paient après qu’elles aient été prises sur le fait, afin d’éviter une mauvaise publicité et les entreprises se retrouvent dans une situation perdant-perdant. Cela rend incroyablement difficile pour les traders de voir la vérité. https://t.co/INRAtyf5BC pic.twitter.com/cixH6CcBpV — James Glyde (@Jamesglyde) 25 janvier 2025

Le phénomène de l’arbitrage dans le trading prop

Le phénomène de l’arbitrage dans les entreprises de prop trading fonctionne car les traders n’ont pas besoin d’investir leur propre capital. Un investissement modeste peut suffire à obtenir deux comptes de trading actifs, garantissant ainsi des bénéfices attractifs. Les traders doivent simplement trouver deux sociétés de prop avec des règles de trading similaires, acheter des défis auprès d’elles, et ouvrir des positions opposées sur les deux comptes en même temps.

Le système favorise un cycle où un trader peut, à terme, se retrouver avec un compte de trading rentable tout en perdant l’autre. Ce type d’argent facile attire des groupes organisés, souvent disponibles via des frais d’adhésion, tandis que des vidéos éducatives sur YouTube exposent ces stratégies.

Des entreprises comme ATFunded, un courtier en CFD, ont déjà pris des mesures pour contrer ces activités de trading en groupe en bloquant des utilisateurs dont les actions enfreignaient les règlements internes.

Ce phénomène est un fléau connu dans l’industrie, comme l’indique Joshua Dentrinos, un insider du trading. « Je pense que cela a empiré, car ces groupes deviennent de plus en plus sophistiqués, » conclut-il. La prise de conscience et des actions préventives s’avèrent nécessaires pour préserver l’intégrité des plateformes de trading et protéger les traders honnêtes.