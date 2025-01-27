Jaecoo 7 : une révolution « super hybride » avec une motorisation plug-in de 340 chevaux.

Dans un tournant stratégique, Omoda et Jaecoo, deux marques du groupe Chery, annoncent leur arrivée sur le marché européen avec une gamme variée d’alimentations énergétiques, se démarquant des autres acteurs chinois tels que NIO.
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La montée en puissance des véhicules hybrides
Après le lancement de l’Omoda 5 à essence, disponible également en version entièrement électrique, Jaecoo a présenté son modèle phare, le Jaecoo 7. Ce dernier, initialement disponible avec un moteur à combustion, propose désormais une version hybride rechargeable, appelée Jaecoo 7 SHS (Système Hybride Supérieur).
Omoda et Jaecoo qualifient cette approche d’« hybride supérieur » et affirment qu’elle redéfinira les standards de la catégorie des hybrides rechargeables.
Une autonomie impressionnante de plus de 800 km
Le Jaecoo 7 PHEV Super Hybrid promet une autonomie entièrement électrique de 106 km et un rendement moyen de 4,7 l/100 km selon le cycle WLTP, soit environ 60 mpg. Grâce à un système combinant batterie électrique et réservoir essence, ce SUV chinois peut parcourir jusqu’à 1 300 km (808 miles) avant de nécessiter un plein.
- Autonomie combinée : 808 km
- Autonomie électrique : 65 miles
- Consommation moyenne déclarée : 60 mpg
Ce système hybride représente 20 ans de développement de Chery в matière de motorisations hybrides. Il intègre un moteur à essence de 1,5 litre de type TGDI Miller associé à deux moteurs électriques alimentés par une batterie de 18,3 kWh, disposée sous le plancher.
La traction intégrale est présente et la puissance totale du système atteint 340 ch, plaçant cette version en tête de la gamme.
Commercialisation prévue fin février
Motor1 a pu découvrir le véhicule lors d’un voyage en Chine en octobre dernier. Lors de cette occasion, la version PHEV du Jaecoo 7 a effectué le trajet entre Guangzhou et Wuhu, où se situe le siège de Chery.
Déjà disponible à la vente au Royaume-Uni, avec des livraisons en cours, le prix de départ est de 35 065 £.
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!