Jaecoo 7 : une révolution « super hybride » avec une motorisation plug-in de 340 chevaux.

Dans un tournant stratégique, Omoda et Jaecoo, deux marques du groupe Chery, annoncent leur arrivée sur le marché européen avec une gamme variée d’alimentations énergétiques, se démarquant des autres acteurs chinois tels que NIO.

La montée en puissance des véhicules hybrides

Après le lancement de l’Omoda 5 à essence, disponible également en version entièrement électrique, Jaecoo a présenté son modèle phare, le Jaecoo 7. Ce dernier, initialement disponible avec un moteur à combustion, propose désormais une version hybride rechargeable, appelée Jaecoo 7 SHS (Système Hybride Supérieur).

Omoda et Jaecoo qualifient cette approche d’« hybride supérieur » et affirment qu’elle redéfinira les standards de la catégorie des hybrides rechargeables.

Une autonomie impressionnante de plus de 800 km

Le Jaecoo 7 PHEV Super Hybrid promet une autonomie entièrement électrique de 106 km et un rendement moyen de 4,7 l/100 km selon le cycle WLTP, soit environ 60 mpg. Grâce à un système combinant batterie électrique et réservoir essence, ce SUV chinois peut parcourir jusqu’à 1 300 km (808 miles) avant de nécessiter un plein.

Autonomie combinée : 808 km

Autonomie électrique : 65 miles

Consommation moyenne déclarée : 60 mpg

Ce système hybride représente 20 ans de développement de Chery в matière de motorisations hybrides. Il intègre un moteur à essence de 1,5 litre de type TGDI Miller associé à deux moteurs électriques alimentés par une batterie de 18,3 kWh, disposée sous le plancher.

La traction intégrale est présente et la puissance totale du système atteint 340 ch, plaçant cette version en tête de la gamme.

Commercialisation prévue fin février

Motor1 a pu découvrir le véhicule lors d’un voyage en Chine en octobre dernier. Lors de cette occasion, la version PHEV du Jaecoo 7 a effectué le trajet entre Guangzhou et Wuhu, où se situe le siège de Chery.

Déjà disponible à la vente au Royaume-Uni, avec des livraisons en cours, le prix de départ est de 35 065 £.