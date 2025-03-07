Omoda : la marque émergente en Espagne dévoile son second SUV pour poursuivre son ascension.

Omoda célèbre son premier anniversaire en Espagne avec une nouvelle innovation

La marque automobile chinoise Omoda a récemment célébré son premier anniversaire sur le marché espagnol à Madrid, réussissant à se faire une place significative grâce à son premier modèle, l’Omoda 5. Lors de cet événement, la société a dévoilé son nouveau SUV, l’Omoda 9 SHS, promettant une expansion ambitieuse de sa gamme. Ce modèle s’inscrit dans une catégorie supérieure et vise à attirer de nouveaux clients.

Présentation du nouveau Omoda 9 SHS

Le nouveau Omoda 9 SHS, qui mesure 4,77 mètres de long, 1,92 mètre de large et 1,67 mètre de haut, se positionne pour rivaliser avec des modèles notables tels que le Renault Espace, le Skoda Kodiaq et le Nissan X-Trail. Ce SUV, qui a été lancé en Chine en 2022 sous différentes appellations, se distingue par une conception de façade moderne avec un éclairage adaptatif distinctif, un design latéral élégant et des jantes de 20 pouces.

Conception intérieure et performance

À l’intérieur, l’Omoda 9 offre un tableau de bord modernisé avec un volant rafraîchi et une double écran tactile de 12,3 pouces, intégrant des fonctionnalités avancées telles qu’une caméra de 540 degrés pour le stationnement. Les sièges en cuir Nappa assurent confort et commodité, avec des options de chauffage, de ventilation et même des fonctions de massage.

Concernant la performance, l’Omoda 9 est équipé d’une motorisation hybride rechargeable. Avec une batterie de 34,36 kWh, elle offre une autonomie électrique de 145 kilomètres et un réservoir de 70 litres permettant une autonomie totale de plus de 1 100 kilomètres. La puissance combinée peut atteindre plus de 600 CV, avec des modes de conduite adaptés y compris pour un usage tout-terrain, promettant un accélération de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.

Le prix de ce modèle n’a pas encore été communiqué, mais il devrait être supérieur à celui de l’Omoda 5. Reste à savoir quand les premières unités seront disponibles sur le marché espagnol.