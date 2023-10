Les trois quarts des Français en voiture électrique d’ici 2030, un rêve atteignable ?

Temps de lecture : 3 minutes

Face aux crises énergétiques et à la pollution atmosphérique, les voitures électriques sont de plus en plus recherchées par les consommateurs. Selon un sondage réalisé en 2021, 75% des Français envisagent d’acheter une voiture électrique pour leur prochain achat de véhicule.

Cette tendance montre que l’évolution du marché automobile se dirige vers une transition écologique rapide. On fait le point !

Le contexte politique favorable

Le gouvernement français est également acteur de ce changement progressif vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement. Après le Plan Climat annoncé en 2017, L’objectif fixé par le gouvernement reste ambitieux : assurer que tous les nouveaux véhicules vendus en France à partir de 2040 soient « zéro émission ».

Une série de mesures ont été mises en place afin d’inciter les consommateurs à choisir des voitures électriques. Parmi elles, on peut citer le bonus écologique accordé lors de l’achat d’un véhicule électrique neuf, et la prime à la conversion pour inciter à remplacer les véhicules à essence ou diesel par des modèles électriques.

Parmi les mesures aussi, n’oublions pas le réseau de bornes de recharge électrique en constante expansion. Le contexte politique et économique semble en tout cas être favorable à l’adoption de la mobilité électrique par une majorité de Français.

Les défis à surmonter pour atteindre cet objectif

Malgré cet engouement, plusieurs obstacles doivent encore être franchis pour que 75% des Français soient au volant d’une voiture électrique d’ici à 2030. Faisons-en l’inventaire et décryptons-les ensemble dans les lignes qui suivent.

Les coûts d’achat et d’entretien

Le principal frein à l’adoption massive des voitures électriques reste leur prix. Les véhicules électriques sont en moyenne plus chers à l’achat que les modèles thermiques, ce qui peut constituer un obstacle pour certains consommateurs.

Les coûts d’entretien et de recharge étant généralement moins élevés, sachez qu’il est possible qu’à long terme, cela devienne un investissement rentable.

L’autonomie des batteries

Un autre défi majeur est l’autonomie limitée des véhicules électriques. Les batteries actuelles offrent une autonomie moyenne de 200 à 300 kilomètres, ce qui peut être suffisant pour un usage quotidien comme les trajets domicile-travail, mais peut poser problème pour de longs voyages.

Pour que les voitures électriques séduisent davantage de consommateurs, les constructeurs travaillent à développer des batteries avec une plus grande capacité et des temps de charge réduits.

Le déploiement des infrastructures de recharge

Pour que les voitures électriques deviennent la norme d’ici 2030, multiplier les points de recharge sur le territoire français semble une nécessité absolue. Le gouvernement prévoit notamment l’installation de 100 000 bornes de recharge publiques d’ici la fin de 2021.

N’oublions pas l’importance d’adapter les infrastructures résidentielles et professionnelles pour permettre aux particuliers de recharger facilement leur véhicule chez eux ou au travail.

Un objectif atteignable avec les efforts conjoints des acteurs publics et privés

S’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que les trois quarts des Français soient en voiture électrique d’ici 2030, cet objectif semble à portée de main en combinant les efforts de tous les acteurs concernés.

Les constructeurs automobiles sont appelés à innover en développant des modèles plus accessibles et performants, tandis que les pouvoirs publics doivent encourager cette transition par des incitations financières et un soutien massif à l’expansion du réseau de recharge.

La volonté des consommateurs français de passer à une mobilité plus propre – qui sera déterminante pour l’atteinte de cet objectif ambitieux – est fortement appréciée. Et si chaque conducteur prend conscience de l’impact de ses choix sur l’environnement et s’implique dans cette transition énergétique, le rêve des trois quarts des Français en voiture électrique d’ici 2030 pourrait bien devenir réalité.

