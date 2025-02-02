Dacia transforme le secteur des véhicules de loisirs : une révolution en marche.

Le constructeur roumain Dacia envisage la création d’un nouveau type de véhicule : un fourgon camping-car. Cette idée suscite un grand intérêt, notamment en raison de son rapport qualité-prix potentiel. Le concept du Dacia Sandman pourrait ainsi révolutionner le marché des véhicules de loisirs.

Un concept innovant pour les amateurs d’aventure

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, AutomagzHD a récemment publié une reconstruction numérique d’un camping-car qui saurait séduire les familles en quête d’aventure. Si ce véhicule arrive sur le marché, son prix serait adapté pour rivaliser avec les spécialistes traditionnels du secteur.

Un design adapté aux conditions extrêmes

L’image présentée montre un véhicule qui semble robuste, avec une bonne garde au sol, une protection du soubassement et de grands pneus tout-terrain. Le module de vie est équipé de fenêtres latérales, d’une grande porte et d’un marchepied pour faciliter l’accès. Un auvent offre également une ombre appréciable durant les journées ensoleillées, tandis qu’un puits de lumière assure une bonne luminosité intérieure.

Intérieur pratique et esthétique

Sur le plan esthétique, la face avant arbore le logo ‘Dacia’ sur la grille ainsi qu’une signature lumineuse originale. Les passages de roues non peints, le capot bombé et plusieurs éléments chromés rappellent certains modèles américains. Bien qu’aucun rendu de l’intérieur ne soit disponible à ce jour, il est prévu que le véhicule puisse accueillir quatre à cinq couchages, avec une cuisine complète, une salle de bains, un coin repas fonctionnel et divers espaces de rangement.

Pour la motorisation, un moteur diesel provenant du Renault Trafic serait idéal pour minimiser la consommation de carburant tout en offrant une puissance suffisante pour de longs trajets.

En termes de prix, le Dacia Sandman pourrait séduire de nombreux acheteurs potentiels en étant proposé à coût similaire à celui d’un camping-car d’occasion, mais en étant entièrement neuf. Ce modèle pourrait être commercialisé autour de 45 000 £ dans les concessions officielles de la marque roumaine.

Source : AutomagzHD