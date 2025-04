La Denza Z9 GT : un bolide capable de se garer ‘en arrière’ et de rouler sur trois roues à 110 km/h.

Introduction

Le constructeur chinois BYD dévoile sa nouvelle marque premium, Denza, en Europe. Le premier modèle, le Z9 GT, se distingue par son positionnement axé sur le prestige, symbolisé par son nom. Découvrez ce véhicule aux performances impressionnantes et à un design innovant.

Le Denza Z9 GT : un coupé sportif aux dimensions impressionnantes

Mesurant 5,2 mètres de long et 1,5 mètre de haut, le Denza Z9 GT arbore un design comparable à celui de la Porsche Panamera Sport Turismo. Ce modèle a été dessiné sous la direction de Wolfgang Egger, ancien designer chez Alfa Romeo et Audi. L’inspiration principale de l’équipe de design provient de la soie, un matériau qui se prête à une fluidité et à une élégance remarquables, influence visible dans la fluidité des lignes et le style des phares.

Un intérieur axé sur le luxe et le confort

Le confort intérieur du Denza Z9 GT s’inspire également de la soie, avec un tableau de bord enveloppant et des sièges dotés de nombreuses fonctionnalités, dont le chauffage, la ventilation et le massage. Denza utilise des matériaux haut de gamme tels que le cuir et l’aluminium, tandis que le système audio Dynaudio complète une expérience sonore raffinée. Un réfrigérateur sous l’accoudoir central et un plus grand entre les sièges arrière montrent l’attention portée aux détails, même si l’espace dédié aux bagages, à peine 500 litres, est limité par rapport aux attentes pour un véhicule de cette taille.

Performances et technologie avancées

Le Denza Z9 GT est propulsé par un système hybride rechargeable qui intègre un moteur à essence turbo de 2,0 litres développant 207 chevaux et un moteur électrique couplé à une batterie LFP de 38,5 kWh. Le total de la puissance peut atteindre 870 chevaux, permettant un 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes. Grâce à ses roues arrière capables de pivoter indépendamment, le Z9 GT effectue des manœuvres complexes, réduisant son rayon de braquage à 9,1 mètres.

Autonomie et disponibilité

Selon le cycle CLTC, le Z9 GT peut parcourir jusqu’à 200 kilomètres en mode entièrement électrique, ce qui se traduit par environ 160 kilomètres selon le cycle WLTP européen. Le modèle devrait être disponible en Europe début 2026, avec une version entièrement électrique attendue pour la fin de l’année 2025, promettant jusqu’à 965 chevaux et une autonomie de près de 400 kilomètres.

Prix et positionnement sur le marché

Les prix du Denza Z9 GT n’ont pas encore été annoncés, mais des estimations basées sur les modèles BYD de gamme supérieure suggèrent un tarif supérieur à 73 000 euros. En tant que marque premium de BYD, Denza vise à établir une réputation solide sur le marché européen avec son Z9 GT.

Antoine Blondain, diplômé de l'Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd'hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l'IJBA, où j'ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L'institut m'a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général.

