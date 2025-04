Résumé Hebdomadaire : L’Acquisition Étriquée de Hidden Road par Ripple et les Arnaqueurs qui Dupent le Courtier Exante aux États-Unis

Ripple franchit une nouvelle étape avec l’acquisition de Hidden Road

Ripple Labs, la société de cryptomonnaie principalement connue pour son long conflit juridique avec la SEC, fait avancer la convergence de la cryptomonnaie et du secteur financier traditionnel. En effet, Ripple a récemment acquis Hidden Road pour 1,25 milliard de dollars, un des plus grands contrats du secteur des actifs numériques. Cette acquisition positionne Ripple en tant que première entreprise de cryptomonnaie à posséder et à opérer un courtier principal mondial multi-actifs.

Un tournant dans l’adoption des actifs numériques

« Nous sommes à un point d’inflexion pour la prochaine phase d’adoption des actifs numériques — le marché américain est effectivement ouvert pour la première fois en raison de la fin de la situation réglementaire avec la SEC, et le marché évolue pour répondre aux besoins des finances traditionnelles », a déclaré Brad Garlinghouse, PDG de Ripple. Les courtiers principaux jouent un rôle essentiel sur les marchés financiers, y compris dans le secteur en plein essor de la cryptomonnaie, en offrant une gamme complète de services tels que le trading, la garde et le prêt à des institutions majeures comme les fonds spéculatifs, les banques et les sociétés de capital-investissement.

Les arnaques s’intensifient

Parallèlement, les fraudeurs ne se limitent plus à l’espace numérique. Dernièrement, des escrocs ont ouvert un compte bancaire auprès de JPMorgan Chase pour tromper au moins une victime aux États-Unis à l’aide d’une imitation de la société de courtage Exante, qui n’offre même pas ses services dans ce pays. Selon Exante, la victime a transféré des fonds vers le compte des escrocs. Bien que la manière dont ils ont réussi à ouvrir ce compte reste inconnue, l’intelligence artificielle générative est devenue un outil pour de nombreux fraudeurs.

Les défis des plateformes de revue

En s’éloignant des arnaques, le débat sur les fausses revues sur Trustpilot continue de faire des vagues dans l’industrie. Anya Aratovskaya, consultante en FX, a examiné ce développement, soulignant comment les plateformes d’avis comme Trustpilot jonglent avec un modèle économique à double tranchant. D’un côté, il y a les utilisateurs laissant des avis – clients mécontents ou fans rémunérés – et de l’autre, les entreprises revues qui paient pour avoir de la visibilité. Trustpilot doit apparaître équitable et neutre tout en gardant les entreprises payantes satisfaites, ce qui engendre des enjeux compliqués.

Impact des tarifs de Trump sur les marchés financiers

Il y a un peu plus d’une semaine, Trump a annoncé des tarifs importants, provoquant une volatilité sans précédent sur les marchés mondiaux, ce qui a particulièrement touché eToro. Le géant de la fintech a dû suspendre ses préparatifs pour une introduction en bourse sur Nasdaq, car les tarifs réciproques de Trump ont entraîné une perte de 6,6 trillions de dollars en deux sessions. eToro, basé en Israël, a déposé son prospectus F-1 auprès de la SEC la semaine dernière, s’apprêtant à faire coter ses actions sur Nasdaq sous le symbole ETOR.

Un marché des dérivés en plein essor malgré les turbulences

De manière intéressante, une partie du marché semble profiter de cette situation chaotique : le secteur des dérivés. Une étude de Crisil Coalition Greenwich a révélé une augmentation de l’activité de trading des dérivés, alors que les investisseurs réajustent leurs portefeuilles pour mieux gérer la volatilité. En Allemagne, le marché des CFD et du forex a enregistré une croissance de 3 %, atteignant 63 000 traders actifs au cours des 12 mois écoulés jusqu’en février 2025 selon un rapport du cabinet d’études de marché Investment Trends.

« Cela marque un tournant important pour le marché CFD/FX en Allemagne », a déclaré Lorenzo Vignati, directeur de recherche associé chez Investment Trends. « Après une période difficile de contraction, nous constatons maintenant des signes de reprise durable. » Cependant, en Italie, la situation est nettement différente, où l’investisseur moyen pourrait abandonner l’idée d’investir plutôt que de construire un portefeuille plus risqué qu’une obligation sans défaut.

Sanction réglementaire pour Colmex Pro

Sur le front réglementaire, Colmex Pro a conclu un règlement de 200 000 euros avec la Commission des valeurs mobilières de Chypre (CySEC) concernant des violations réglementaires potentielles sur une période de deux ans. Nicos Vassiliou, PDG de Colmex Pro, a affirmé que l’accord « ne constitue pas une admission de culpabilité » et concerne « un examen de conformité historique » lié à une période antérieure.

