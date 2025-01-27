Le chanteur Jude Bellingham fait des vagues dans le monde musical.

Les rumeurs enflent autour d’une possible romance entre la chanteuse Aitana et le footballeur du Real Madrid, Jude Bellingham. Alors que certaines sources suggèrent que la jeune artiste envisageait une réconciliation avec son ancien partenaire, Miguel Bernardeau, les indications portent désormais vers une nouvelle histoire d’amour.
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Des signes qui ne trompent pas
Le journaliste Laura Roige a récemment avancé l’idée qu’Aitana et Jude Bellingham pourraient être en couple. La rumeur a été alimentée par le fait qu’ils ont commencé à se suivre mutuellement sur Instagram, avec un échange de likes sur leurs publications respectives.
Des indices sur les réseaux sociaux
Les adeptes d’Aitana ont également remarqué un détail troublant : ses récentes photos prises au Santiago Bernabeu, ce qui montre un intérêt croissant pour le football et, en particulier, pour le club madrilène. En outre, la rumeur a pris de l’ampleur alors qu’ils ont partagé des photos d’eux portant le même maillot sur leurs comptes de réseaux sociaux.
Un passé amoureux mouvementé
Il convient de rappeler qu’Aitana a récemment rompu avec le chanteur colombien Sebastian Yatra en août 2023. Depuis, des spéculations l’ont liée à plusieurs hommes, mais rien n’a été confirmé jusqu’à présent. Ce nouvel intérêt pour Jude Bellingham pourrait donc marquer le début d’un nouveau chapitre sentimental pour l’artiste.
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