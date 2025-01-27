Pourquoi la crypto dégringole après l’élection de Trump ?

Pourquoi le marché des cryptomonnaies est-il en chute libre ?

Après l’élection de Donald Trump à un second mandat, les investisseurs en cryptomonnaies espéraient un essor de leurs actifs. Cependant, la réalité s’est avérée bien différente, entraînant une dégringolade des prix. Voici un aperçu des raisons sous-jacentes à cette situation préoccupante.

Les espoirs déçus des cryptophiles

Lors de l’élection, une vague d’optimisme avait traversé la communauté des cryptomonnaies. Les promesses d’une administration favorable aux entreprises, de réductions d’impôts et de moins de réglementation laissaient présager un envol de la valeur du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Beaucoup anticipaient une frénésie des altcoins inédite.

🚨JUST IN : La capitalisation totale du marché #crypto est en baisse de 6,6 % aujourd’hui, atteignant 3,56T $. 🔴 Que comptez-vous acheter durant cette chute ? — Sumit Kapoor (@moneygurusumit) 27 janvier 2025

Cependant, alors que l’inauguration se déroulait sans mention des cryptomonnaies, la désillusion s’est installée. Les investisseurs qui espéraient un allégement réglementaire ou un soutien pour leur secteur adoré ont dû se rendre à l’évidence : le marché a chuté.

Le silence de Trump : un coup fatal pour le secteur

Les attentes étaient immenses, mais l’absence totale d’initiatives pro-crypto dans le discours inaugural de Trump a laissé de nombreux investisseurs désemparés. Ce manque de signaux clairs sur la direction du nouveau président à l’égard des monnaies numériques a été ressenti comme un véritable coup dur.

Malgré l’espoir d’un traitement favorable, le constat était le même : le marché des cryptomonnaies s’est effondré. La chute spectaculaire du Bitcoin, dont la valeur a récemment glissé autour de 100 000 $, soulève désormais des interrogations sur sa capacité à rebondir, surtout après le désenchantement causé par le silence présidentiel.

POURQUOI LE BITCOIN ET LES CRYPTOS SONT-ILS EN CHUTE ? AU COURS DES DERNIÈRES HEURES, LE BTC A BAISSÉ DE PLUS DE 5 %, TANDIS QUE LES GRANDS CAPITAUX ONT BAISSÉ DE 8 À 10 %. CECI N’A RIEN À VOIR AVEC LE MARCHÉ DES CRYPTOS, MAIS TOUT À FAIRE AVEC CELUI DES ACTIONS AMÉRICAINES. — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) 27 janvier 2025

Pour ceux du secteur crypto, cette situation actuelle constitue un véritable test de patience. La cryptomonnaie peut-elle se redresser sans politiques favorables, ou est-elle vouée à une instabilité perpétuelle ?

Les méfaits des pièces mémétiques

Pour aggraver la situation, les pièces mémétiques comme TRUMP et MELANIA, associées à l’image du président, ont également subi des pertes considérables. Bien qu’elles aient connu un certain succès lors de l’entrée en fonction de Trump, elles souffrent désormais d’une chute de valeur.

Si les pièces mémétiques sont la voie à suivre, peut-être que j’en lancerai une, mais avec une twist. Tous les revenus issus de la vente iront au Trésor américain… — Mark Cuban (@mcuban) 20 janvier 2025

Cette volatilité des pièces mémétiques met en relief l’imprévisibilité du marché des cryptomonnaies, particulièrement lorsque les propositions ne se concrétisent pas.

Une réalité amère

A l’aube de son second mandat, Trump ne semble pas avoir à l’esprit le soutien nécessaire pour le secteur crypto, laissant les investisseurs dans le flou quant à l’avenir. L’espoir ne se traduit pas toujours par des gains, et sans politiques concrètes, le marché des cryptomonnaies pourrait peiner à se relever. Pour naviguer dans cette période difficile, il ne suffira pas d’attendre des promesses ; des actions tangibles sont nécessaires.

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