Voiture électrique : Nio bat le record d’autonomie en dépassant les 1000 km sur une seule charge

La marque chinoise Nio vient de réaliser un nouveau record d’autonomie avec l’ET7, sa dernière berline électrique haut de gamme.

Grâce à l’utilisation d’une batterie semi-solide, ce véhicule a parcouru plus de 1 000 km en une seule charge. Cette distance impressionnante place la voiture Nio en tête du marché des véhicules électriques et met au défi d’autres acteurs comme Tesla.

Pour rappel, Nio est fondé en 2014, et fait aujourd’hui partie des constructeurs de voitures électriques chinois qui se font une place de plus en plus importante sur le marché européen. Sachez d’ailleurs que la marque opère déjà dans quelques pays et compte oser le marché français dans les prochains mois.

Caractéristiques de la Nio ET7

L’ET7 est équipée d’un moteur électrique offrant une puissance de 653 chevaux pour un couple de 850 Nm, lui permettant d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Mais la vitesse maximale de cette berline élégante reste limitée électroniquement à 200 km/h.

Le design extérieur moderne de l’ET7 se caractérise par une ligne fluidifiant la prise d’air frontale et optique mise en retrait.

Une batterie révolutionnaire

Ce qui distingue l’ET7 de ses concurrents sur le marché des voitures électriques, c’est sa batterie semi-solide développée par Nio. Elle présente plusieurs avantages comparés aux batteries lithium-ion habituelles :

Une densité énergétique plus élevée, permettant une autonomie supérieure,

plus élevée, permettant une autonomie supérieure, Moins d’inflammabilité et donc une meilleure sécurité pour le véhicule et ses passagers,

Un coût de production potentiellement moins important.

Au sujet du lithium, nous vous invitons à ne pas manquer notre article qui aborde la batterie sans lithium dans un monde où l’écologie n’a pas de chance de rapporter assez d’argent !

Concurrence avec Tesla et autres constructeurs

L’autonomie record de l’ET7 place Nio dans une position stratégique sur le marché des véhicules électriques, rivalisant directement avec les géants comme Tesla.

À titre de comparaison, précisons que la Tesla Model S Plaid détiendrait l’ancien record d’autonomie avec environ 630 km. Mais Nio a réussi à augmenter considérablement cette distance grâce à sa technologie innovatrice de batterie. Plutôt impressionnant !

Nous vous invitons d’ailleurs à lire notre article dans lequel nous avons abordé comment les Chinois dominent le marché de la voiture électrique abordable.

Le marché chinois en pleine croissance

Le succès de Nio est également lié au marché automobile chinois qui connaît une croissance rapide. Avec une population grandissante et un pouvoir d’achat incontestable, la Chine s’impose comme l’un des marchés les plus importants pour les voitures électriques.

Les consommateurs chinois se tournent de plus en plus vers les options écologiques, favorisées par les incitations gouvernementales et les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du pays.

Réalisation d’un nouveau record et perspectives d’avenir

En dépassant la barrière symbolique des 1 000 km d’autonomie, Nio ouvre la voie à une nouvelle génération de voitures électriques toujours plus ambitieuses.

Les constructeurs devront continuellement innover et proposer des solutions plus performantes pour rivaliser sur ce marché en pleine expansion. Les avancées technologiques, comme les batteries semi-solides, joueront un rôle crucial pour assurer le développement et la progression du secteur.

Disponibilité et prix de la Nio ET7

L’ET7 est actuellement disponible en précommande avec un prix de départ autour de 69 000 dollars américains, hors subventions gouvernementales. Les premières livraisons sont prévues pour début 2022 en Chine.

Aucune information n’a été communiquée concernant une éventuelle commercialisation en Europe ou aux États-Unis. Mais face à l’évolution rapide du marché des voitures électriques, il ne serait pas surprenant de voir Nio s’étendre au-delà du marché chinois dans un futur proche.

Retenez que l’autonomie exceptionnelle de l’ET7 démontre non seulement le potentiel innovant de Nio, mais également la capacité du marché des voitures électriques à se renouveler sans cesse. Les consommateurs peuvent désormais envisager des trajets plus longs sans crainte d’être à court d’énergie, avec en ligne de mire un avenir où les véhicules électriques seront omniprésents, économiquement accessibles et respectueux de l’environnement.

