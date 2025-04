Un moteur de Superbike transformé : le Miata gainé d’un turbo offre une expérience sonore époustouflante.

Une transformation audacieuse pour le Mazda MX-5 Miata

Un projet captivant a émergé ce week-end sur la chaîne YouTube Reed Make Car: un Mazda MX-5 Miata a été rééquipé du moteur quatre cylindres en ligne d’une Honda CBR1000RR. Après avoir été modifié avec l’ajout d’un turbocompresseur et d’un nouvel embrayage, cette voiture a gagné en puissance et en performances, faisant le bonheur des passionnés d’automobile.

Des performances revues à la hausse

Le Mazda MX-5 Miata, à l’origine, développait 140 chevaux grâce à son moteur atmosphérique. Cependant, après le changement de moteur, il génère désormais 192 chevaux, offrant ainsi une expérience de conduite revigorée. Avec des modifications visant à alléger le véhicule, notamment un intérieur dépouillé et la suppression de métal superflu, le Miata connaît une performance remarquable.

Modifications et défis techniques

Malgré cette amélioration, Reed a décidé de pousser encore plus loin les capacités de la voiture en installant un turbocompresseur Garrett GT2560R sur l’admission. Après plusieurs ajustements de l’ECU et des éléments de tubulure personnalisés, le véhicule est de nouveau sur la route avec plus de puissance. Cependant, la puissance supplémentaire a rapidement mis à l’épreuve l’embrayage d’origine, ce qui a contraint Reed à concevoir un embrayage sur mesure pour la boîte de vitesses séquentielle, également issue de la moto donneuse.

Un son de moteur envoûtant

Dans la dernière vidéo publiée par Reed, les spectateurs peuvent apprécier une sélection de séquences captivantes embarquées et des passes spectaculaires. La sonorité aiguë du moteur de 1.0 litre demeure inchangée, évoquant celle d’une voiture de Formule 1, tandis que le rapport de transmission très court maintient le turbocompresseur engagé et l’engin à son niveau sonore optimal.

Reed prévoit de soumettre le Miata à un essai sur banc pour affiner ses réglages. Ce sera le moment de découvrir la puissance réelle du véhicule, tant attendue par les passionnés d’automobile.

