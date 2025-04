Un Moteur Quatre Cylindres de 32cc Étonnant avec un Mini Turbo Charmant

Le monde des moteurs miniatures fascine de nombreux passionnés, et un YouTuber particulier fait sensation avec ses créations. JohnnyQ90, qui a déjà enchanté les amateurs d’engins réduits, a récemment présenté un moteur quatre cylindres turbo, une innovation qui suscite un grand intérêt. Découvrons ensemble cette petite merveille de technologie.

Moteur et caractéristiques techniques

Le moteur présenté est un Enjomor GS-L4, un quatre cylindres DOHC de 32cc capable d’atteindre une vitesse de 12 000 tours par minute, comme l’indique le site de StirlingKit. Ce modèle est amélioré par un kit de turbocompresseur Enjomor, comprenant le turbo lui-même, un tuyau de charge, un tuyau d’échappement et un filtre à air. Bien que la vidéo soit une revue technique du turbo, il est conseillé de rester jusqu’à la fin pour voir et entendre ce moteur à quatre cylindres en pleine action.

Analyse des performances du turbo

Cependant, certains aspects de ce turbocompresseur semblent perfectibles. Par exemple, il n’y a pas de soupape de décharge, l’alimentation en huile est mal positionnée, et certains éléments pourraient être mieux agencés pour optimiser la circulation de l’air. Lors du démontage du turbo, les tolérances rencontrées ne semblent pas suffisamment serrées, ce qui est essentiel pour générer un bon surcroît de puissance.

Esthétique et sonorité

Les composants de ce moteur sont imprimés en 3D dans les matériaux utilisés comme l’acier et l’aluminium, ce qui peut donner lieu à des finitions moins lisses. En définitive, bien que le montage final ne génère pas beaucoup de surpression, le son émis par le moteur est agréable. Pour certains, cela pourrait même surpasser le bruit émis par un petit moteur à plat découvert en 2023.

Peut-être sommes-nous trop exigeants. Ce moteur fonctionne parfaitement et respecte les attentes d’un modèle réduit dont la seule vocation est d’être esthétique et d’offrir une ambiance sonore intéressante. Le petit turbo sur le côté, qui tourne à plein régime pendant que le moteur rugit, est un vrai plaisir pour les yeux et les oreilles. Bien qu’une meilleure configuration avec une soupape de décharge soit souhaitable, ce projet constitue néanmoins un bon début.

Prix et réactions

Le moteur est actuellement proposé au prix de 999 dollars, avec un kit de turbocompresseur à 229 dollars. Cette configuration est-elle justifiable au regard de son prix ? N’hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires.