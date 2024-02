mercedes-ne-croit-pas-aux-nouvelles-batteries-solides

Contrairement à la majorité des acteurs du secteur automobile, Mercedes doute de l’intérêt des batteries solides pour l’avenir. Le directeur technique de la marque allemande, Markus Schäfer, a récemment exprimé son scepticisme quant à l’adoption généralisée de cette technologie dans les véhicules électriques. On vous explique !

La batterie lithium-ion toujours en course

Mercedes estime que les batteries lithium-ion traditionnelles peuvent offrir des avantages similaires aux batteries solides et que leur développement continu pourrait permettre de diminuer le coût des véhicules électriques et leur poids. La marque allemande mise sur une évolution progressive de cette technologie déjà éprouvée. Notons au passage que :

Les batteries lithium-ion sont actuellement utilisées dans la plupart des véhicules électriques du marché.

Elles offrent une densité énergétique élevé e et un potentiel d’amélioration continue en matière de performances et de durabilité.

e et un en matière de performances et de durabilité. Le coût des batteries lithium ion a considérablement baissé au cours des dernières années grâce à des avancées technologiques et des économies d’échelle.

Un certain nombre de défis à relever pour les batteries solides

Même si les batteries solides présentent un grand potentiel pour l’industrie automobile en termes de stockage d’énergie et de performance, certains obstacles majeurs doivent encore être surmontés avant leur adoption généralisée.

"Batterie solide" : la révolution technologique qui annonce la voiture électrique de demain https://t.co/wQ5Ilxkb8q pic.twitter.com/SMs5heTB9B — LCI (@LCI) May 14, 2023

Notons que le coût de production des batteries solides reste élevé en raison de la complexité du processus de fabrication et de l’utilisation de matériaux rares plus chers. La durabilité et la stabilité à long terme des batteries solides sont quant à elles encore incertaines, notamment lorsqu’il s’agit de faire face aux conditions de température extrême et aux vibrations des véhicules.

N’oublions pas que les infrastructures de charge actuelles pour les véhicules électriques sont majoritairement adaptées aux batteries lithium-ion, ce qui nécessiterait un investissement supplémentaire pour accueillir les batteries solides.

Un pari risqué pour Mercedes ?

La position de Mercedes concernant les batteries solides pourrait être perçue comme un pari risqué dans un contexte où de nombreux concurrents parient sur cette technologie pour l’avenir.

Certains experts estiment que les batteries solides pourraient représenter la prochaine génération de batteries pour les véhicules électriques, offrant une meilleure densité énergétique, une recharge plus rapide et une sécurité améliorée par rapport aux batteries lithium-ion.

Des constructeurs automobiles engagés dans le développement des batteries solides

Plusieurs géants de l’industrie automobile, dont Toyota, Volkswagen et Hyundai, investissent massivement dans la recherche et le développement des batteries solides. Ces marques voient ces batteries comme une solution pour dépasser les limitations actuelles des véhicules électriques en termes d’autonomie et de temps de recharge.

Précisons que Toyota prévoit d’introduire des véhicules électriques équipés de batteries solides dès 2025. De son côté, Volkswagen a investi près de 300 millions de dollars dans la startup américaine QuantumScape pour développer des batteries solides à l’échelle industrielle. Hyundai travaille également sur cette technologie et prévoit de lancer un prototype en 2027.

Un futur incertain pour les batteries solides

Il est encore trop tôt pour dire si le scepticisme de Mercedes vis-à-vis des batteries solides sera justifié à long terme. Mais il souligne tout de même les défis et incertitudes qui entourent ces nouvelles technologies, et ouvre un débat sur la meilleure voie à suivre pour l’adoption massive des véhicules électriques.

Le marché du stockage d’énergie est en constante évolution et pourrait connaître des ruptures technologiques inattendues dans les années à venir. L’incertitude sur les réglementations environnementales et les politiques gouvernementales peut également influencer le choix entre les différentes technologies de batteries.

Quant aux constructeurs, ils devront prendre des décisions stratégiques basées sur une évaluation prudente des avantages et des risques inhérents aux différentes options de stockage d’énergie.

La position de Mercedes met en lumière l’enjeu crucial que représentent les choix technologiques pour l’avenir de l’industrie automobile. Alors que l’électrification des véhicules est devenue une priorité pour les constructeurs, la concurrence entre les différentes technologies de batteries devrait continuer à s’intensifier et définir le paysage futur des transports.

