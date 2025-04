Alerte des pompiers : les risques des incendies de véhicules électriques et leurs recommandations indispensables.

Incendies de véhicules électriques : Une alerte sociale en Espagne

Suite à l’incendie tragique d’un véhicule électrique dans un garage à Alcorcón, qui a coûté la vie à deux pompiers, une inquiétude grandissante se fait sentir en Espagne. Bien que des études prouvent le contraire, l’idée selon laquelle les voitures électriques seraient plus susceptibles de prendre feu que les voitures à moteur thermique s’est répandue. Fondations et professionnels des secours appellent à une réévaluation des protocoles de sécurité.

Une formation insuffisante pour les pompiers

A Pontevedra, le Consortium contre les Incendies a organisé en 2023 un cours pour les pompiers de plusieurs localités sur l’extinction des incendies de voitures électriques. Ce cours de 20 heures, bien que bénéfique pour prendre conscience des nouveaux dangers, est jugé insuffisant par les intervenants. Un représentant syndical a déclaré : « Nous avons besoin de plus de formation, car le nombre de voitures électriques augmente et les technologies évoluent. Éteindre un incendie dans ces véhicules nécessite des équipements spécifiques et une formation que nous n’avons pas. »

Les risques liés aux incendies des voitures électriques

De nombreux professionnels des interventions d’urgence signalent les dangers posés par les véhicules électriques en cas d’incendie, lesquels peuvent engendrer des feux très virulents et toxiques. Dans certaines régions d’Espagne, lorsque l’incendie se produit en extérieur, le protocole actuel consiste à isoler le véhicule en feu pour éviter la propagation et à le laisser brûler. David Padín, sargento du Corps des pompiers, souligne que les causes de ces incidents peuvent varier, depuis un dysfonctionnement du chargeur jusqu’à des dommages à la batterie. Un surchauffement de cette dernière peut provoquer une fuite thermique, entraînant une réaction en chaîne et potentiellement une explosion.

Il insiste également sur l’importance de refroidir les flammes, bien que cela soit extrêmement compliqué en raison des températures pouvant dépasser 700 degrés à proximité du véhicule en feu. « Éteindre un feu dans une voiture à combustion est relativement simple, mais pour un véhicule électrique, c’est bien plus compliqué », déclare Padín. Heureusement, des agents spécifiques permettent de refroidir le véhicule, mais ceux-ci ne sont pas toujours disponibles.

Afin de garantir la sécurité, les pompiers demandent une révision des protocoles d’intervention et davantage de formations pour les professionnels, soulignant qu’un cours de 20 heures est insuffisant pour gérer des incendies d’une telle intensité.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!