Ana Maria Markovic, la ‘plus belle footballeuse du monde’, quitte son club en toute franchise.

L’internationale croate Ana Maria Markovic a mis fin à son contrat avec le SC Braga après seulement une demi-saison, le club ayant confirmé la résiliation de son contrat d’un commun accord.

Une séparation inattendue

Cette décision intervient peu après que Markovic a partagé une vidéo émotive sur TikTok, où elle avoue : « Parfois, je déteste juste le football. »

La joueuse de 25 ans avait rejoint Braga l’été dernier, mais a peiné à obtenir du temps de jeu, ne participant qu’à quatre matchs. Sa frustration est devenue évidente le mois dernier lorsqu’elle a posté un adieu en larmes à son compagnon, le footballeur Tomas Ribeiro, à la suite de son transfert à Farnese. Le couple résidait jusqu’alors à seulement 25 kilomètres l’un de l’autre, Ribeiro jouant pour le Vitoria Guimaraes.

Un parcours riche en émotions

Braga a publié un communiqué officiel remerciant Markovic pour son professionnalisme et son dévouement durant son court passage au club. En réponse, elle a exprimé sa gratitude sur Instagram pour son expérience, malgré un départ anticipé inattendu.

« Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Après seulement une demi-saison, j’ai décidé de quitter le SC Braga, » a écrit Markovic.

« Ce fut un parcours court mais intense, avec des hauts et des bas, mais où j’ai pu beaucoup grandir et me développer en tant que footballeuse. »

Elle a également loué ses coéquipières, les qualifiant de point culminant de son passage à Braga. « La meilleure partie ? Définitivement mes coéquipières ! Merci pour votre soutien, votre esprit d’équipe et tous ces moments formidables sur et en dehors du terrain – vous êtes incroyables ! » a-t-elle ajouté.

Bien que son temps à Braga soit terminé, Markovic semble déterminée à rester au Portugal. Une récente vidéo TikTok avec Ribeiro, accompagnée de la légende « Nouveau chapitre, nouvelle maison » et d’un drapeau portugais, suggère qu’elle pourrait bientôt annoncer son prochain club.

Née à Split, en Croatie, Markovic a déménagé en Suisse à l’âge de 12 ans et a pris le football au sérieux à 14 ans. En dehors du terrain, elle est devenue une défenseuse engagée pour l’égalité des sexes dans le sport, dénonçant le traitement sexiste que subissent souvent les footballeuses sur les réseaux sociaux.

Bien que son futur club reste inconnu, Markovic est déterminée à poursuivre son parcours de footballeuse et à inspirer de jeunes joueuses en cours de route.