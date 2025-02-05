L’Autorité de régulation des matières premières assouplit les exigences de conformité tout en luttant contre la fraude sur les marchés.

La CFTC réorganise sa structure de répression pour mieux protéger les victimes de fraudes

La Commission américaine des contrats à terme sur marchandises (CFTC) annonce une révision significative de sa structure de répression, mettant l’accent sur la prévention des fraudes et la protection des victimes. Ce changement stratégique vise à moderniser les opérations de l’organisme tout en garantissant l’équité sur le marché sans pénaliser les entreprises conformes.

Consolidation des programmes de répression

Aujourd’hui, lors d’une annonce officielle, la présidente par intérim Caroline D. Pham a présenté la restructuration de la Division de répression. Elle a souligné que ces changements permettront à la CFTC de concentrer ses efforts sur la lutte contre la fraude tout en maintenant l’équité dans ses actions réglementaires.

“La CFTC renforce son programme de répression pour se concentrer sur les victimes de fraudes, tout en restant vigilante face aux autres violations de la loi. Cette structure simplifiée mettra un terme à la régulation par la répression et sera plus efficace”, a déclaré Pham.

Elle a également ajouté que “ces changements tant attendus permettront de maximiser les ressources de la CFTC pour engager plus d’actions contre les fraudeurs et autres acteurs malveillants, sans pénaliser les citoyens respectueux des lois.”

Cette transformation regroupera les précédents groupes de travail de la division en deux nouvelles unités : le Groupe de Travail sur les Fraudes Complexes et le Groupe de Travail sur les Fraudes de Détail et la Répression Générale.

Lutte contre les scams financiers croissants

Brian Young, Directeur par intérim de la répression à la CFTC, a souligné l’importance de cette évolution en déclarant : “Les fraudeurs font constamment évoluer leurs tactiques pour exploiter les participants du marché et saper les règles qui fondent un marché dynamique, résilient et tourné vers l’innovation.”

Il a ajouté : “Cette réorganisation des groupes de travail renforcera notre programme de répression dynamique et énergique en permettant à notre personnel talentueux de concentrer leur expertise sur des affaires qui assurent justice pour les victimes et maintiennent la confiance du public dans l’intégrité de nos marchés.”

En rationalisant la répression, la CFTC vise à maintenir l’intégrité du marché sans étouffer l’activité légitime. L’accent est désormais mis sur la poursuite des acteurs malveillants plutôt que sur la sanction des entreprises respectueuses de la loi.

Avec ce changement, la CFTC manifeste son engagement à protéger les investisseurs, à maintenir des conditions de marché équitables et à tenir les fraudeurs responsables. L’organisme de régulation encourage les individus à signaler toute activité suspecte ou violation potentielle des lois sur le commerce des marchandises.