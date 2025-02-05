Les salaires révélés des pilotes de Formule 1 en 2025 : découvrez combien chacun d’eux touche.

Les salaires des pilotes de Formule 1 en 2025 : un aperçu des revenus des stars du circuit

En 2025, les salaires des pilotes de Formule 1 continuent de susciter l’intérêt des fans et des observateurs du sport automobile. Les écarts entre les meilleurs pilotes et les nouveaux arrivants restent marquants. Cet article explore les chiffres derrière ces contrats, mettant en lumière les revenus des principaux acteurs de la discipline.

Max Verstappen en tête du classement des salaires

Le champion du monde actuel, Max Verstappen, domine la liste des salaires avec un contrat estimé à 65 millions d’euros par an avec l’équipe Red Bull. Ses performances exceptionnelles au cours des dernières saisons justifient amplement ce montant. À la seconde place, Lewis Hamilton, récemment transféré chez Ferrari, perçoit 60 millions d’euros par saison, renforçant ainsi son statut de star du Grand Cirque.

Les écarts salariaux entre les pilotes

En contraste avec les salaires astronomiques de Verstappen et Hamilton, les autres pilotes perçoivent des rémunérations bien inférieures. Charles Leclerc, de Ferrari, est le troisième mieux payé avec un contrat de 34 millions d’euros. En revanche, Liam Lawson, un jeune pilote de l’équipe Red Bull, ne gagne qu’un million d’euros, malgré ses ambitions de victoire. Viennent ensuite Fernando Alonso et Lando Norris, qui touchent chacun 20 millions d’euros, prouvant ainsi que leur notoriété et leur expérience valent leur salaire.

Les ramifications du marché des pilotes

Alors que les salaires des vétérans comme George Russell (15 millions), Pierre Gasly (10 millions) et Carlos Sainz (10 millions après son passage chez Williams) sont à l’ordre du jour, de nouveaux visages comme Yuki Tsunoda, dont le salaire se limite à 2 millions d’euros, soulignent les inégalités sur la grille. En somme, le monde de la Formule 1 est indéniablement marqué par des disparités salariales significatives, où la reconnaissance et le palmarès font toute la différence.