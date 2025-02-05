Le refuge économique des stars du sport : un « business intelligent » malgré les enjeux de réputation.

Arina Rodionova, la joueuse de tennis australienne, a récemment rejoint la plateforme OnlyFans, qui est à la croisée des chemins entre le divertissement adult et les contenus exclusifs pour les fans. Ce choix soulève des questions sur les motivations économiques derrière cette décision, mais aussi sur les implications pour les sportifs.

Des athlètes en quête de nouveaux revenus

En août 2024, le tennisman français Alexandre Muller a annoncé un partenariat avec OnlyFans. Il a déclaré : « Je ne suis pas millionnaire, OnlyFans me permet de payer mes entraîneurs et de bénéficier d’un préparateur physique plus régulièrement pendant les tournois. Mon année est planifiée en fonction de mes revenus… OnlyFans est un réseau social comme un autre. Je parle de tennis et de ma vie sans rien poster d’explicite, comme certains pourraient s’y attendre. »

Malgré tout son éclat, le sport professionnel ne propose pas de modèle financier viable pour de nombreux athlètes. Mark Borkowski

Des personnalités telles que Nick Kyrgios et d’anciens athlètes comme Ashley Harkleroad et Sofya Zhuk ont également rejoint la plateforme, attirant l’attention grâce à leur contenu.

Pourquoi OnlyFans séduit les sportifs ?

Le consultant Mark Borkowski explique dans le Daily Mail pourquoi de plus en plus de sportifs se tournent vers OnlyFans pour monétiser leur contenu. « La décision d’Arina Rodionova de rejoindre OnlyFans est un autre signe de notre époque. Cela rappelle que, malgré leur succès, de nombreux athlètes ne trouvent pas de modèle économique adapté à leurs ambitions, » déclare-t-il.

Borkowski souligne que le choix des athlètes de s’inscrire sur OnlyFans est un « choix économique judicieux », leur permettant de gérer directement une plateforme économique et de gagner de l’argent sans attendre des chèques de tournois ou de sponsors. « Certains sponsors peuvent être réticents, mais la culture évolue, » ajoute-t-il.

Un porte-parole d’OnlyFans a déclaré : « Les athlètes choisissent de monétiser leur contenu pour couvrir leurs frais d’entraînement et d’exercer leur métier tout en se rapprochant de leurs fans. » Plusieurs figures du sport, comme Liz Cambage, ont affirmé avoir gagné en une semaine sur OnlyFans davantage qu’au cours de leur carrière professionnelle.

Les risques de réputation liés à OnlyFans

Malgré la tendance positive, Mark Borkowski souligne que la participation à cette plateforme comporte des risques de réputation. « Il existe un risque, principalement en raison du conservatisme ancré dans le monde du sport. Cela n’est pas la faute des athlètes qui cherchent à avancer dans leur carrière, » déclare-t-il.

Malgré les recommandations pour éviter tout contenu explicite, il est essentiel de prendre conscience que OnlyFans était à l’origine conçu comme un espace pour des contenus exclusifs, et non uniquement pour le contenu adulte. Avec les transitions récentes de la plateforme, celle-ci aspire à restaurer son image initiale.

En fin de compte, le dilemme pour de nombreux athlètes demeure : rester fidèle à leur métier tout en explorant de nouvelles sources de revenus, contre la pression d’une société encore attachée à des normes conservatrices.