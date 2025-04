Argentex en vue : IFX Payments se lance à la conquête des marchés de change britanniques et EMEA

Achat d’Argentex par IFX Payments : Un Pas Stratégique dans le Secteur des Paiements

IFX Payments, un acteur majeur dans le secteur des paiements, a annoncé avoir conclu un accord de principe pour acquérir Argentex Group PLC. Cette opération stratégique vise à renforcer les capacités réglementaires d’IFX tout en élargissant son portefeuille de produits et sa portée géographique.

Une Acquisition Qui Renforce les Capacités Réglementaires

Argentex, une société cotée en bourse, est spécialisée dans les services de change et est autorisée en tant qu’institution de monnaie électronique. Elle fournit des services à une clientèle variée, incluant des institutions, des entreprises et des particuliers fortunés.

Will Marwick, PDG d’IFX Payments, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer la proposition d’acquisition d’Argentex, qui va enrichir nos capacités réglementaires, diversifier notre portefeuille produit, en particulier dans la gestion des risques de change et l’offre institutionnelle, et étendre notre réseau géographique. »

Argentex : Une Croissance Rapide Depuis 2012

Fondée en 2012, Argentex a intégré le marché AIM de la Bourse de Londres en 2019, levant à l’époque 14 millions de livres. Sa capitalisation boursière a atteint 120 millions de livres. En 2022, la société avait traité plus de 200 milliards de dollars de transactions en devises dans plus de 140 monnaies. Argentex dispose également de bureaux à Amsterdam, en Australie et à Dubaï.

Marwick a ajouté : « Nous attendons avec impatience que l’équipe d’Argentex nous rejoigne et que nous travaillions ensemble vers nos ambitions communes dans le secteur en forte croissance des paiements mondiaux et des solutions de gestion des risques de change. »

Une semaine riche en nouvelles pour IFX Payments 📣 Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons conclu un accord de principe pour acquérir Argentex Group PLC. Plus d’informations via le lien ci-dessous 👇 https://t.co/3H6H0xw99Q pic.twitter.com/0DdFTaJa36 — IFX Payments (@ifxpayments) 25 avril 2025

Un Avenir Prometteur pour IFX Payments

La stratégie de développement d’IFX Payments vise à renforcer sa présence en EMEA à travers cette acquisition. Si l’achat est finalisé, IFX bénéficiera d’une couverture réglementaire accrue et l’accès à une base de clients institutionnels plus large. Cette opération permettra également à IFX de proposer des produits de change structurés et des services liés aux fonds. Les clients d’Argentex auront la possibilité d’utiliser la plateforme ibanq d’IFX ainsi que d’autres caractéristiques techniques.

Partagez cet article avec vos amis!