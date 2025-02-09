Le Forum des PDG de la CFTC accueille Circle, Coinbase, Crypto.com et Ripple dans un programme pilote révolutionnaire.

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La CFTC lance un programme pilote pour les actifs numériques La Commission des échanges à terme des marchandises (CFTC) prévoit d’organiser un forum réunissant des PDG d’entreprises du secteur pour discuter du lancement imminent de son programme pilote sur les marchés d’actifs numériques. Ce programme se concentrera sur l’utilisation de garanties non monétaires, telles que…

La CFTC lance un programme pilote pour les actifs numériques

La Commission des échanges à terme des marchandises (CFTC) prévoit d’organiser un forum réunissant des PDG d’entreprises du secteur pour discuter du lancement imminent de son programme pilote sur les marchés d’actifs numériques. Ce programme se concentrera sur l’utilisation de garanties non monétaires, telles que les stablecoins.

Un forum avec des acteurs clés de l’industrie

Parmi les participants attendus figuraient des entreprises telles que Circle, Coinbase, Crypto.com et Ripple. Des détails supplémentaires sur le forum seront fournis une fois que les dispositions seront finalisées.

Objectifs et engagement de la CFTC

« Je suis ravi d’annoncer cette initiative révolutionnaire pour les marchés d’actifs numériques aux États-Unis », a déclaré la présidente par intérim Caroline D. Pham. Cette initiative découle d’une proposition de sa part visant à faire de ce programme pilote un sandbox réglementaire pour les marchés américains.

Le programme vise à offrir une clarté réglementaire pour des marchés d’actifs numériques en rapide évolution, tout en garantissant la mise en place de protections et de cadres réglementaires appropriés. La CFTC a une longue expérience de l’utilisation de programmes pilotes, remontant aux années 1990, pour tester et affiner les approches réglementaires.

« La CFTC s’engage à une innovation responsable. J’attends avec impatience d’engager le dialogue avec les participants au marché pour respecter la promesse de l’administration Trump d’assurer que l’Amérique mène la voie en matière d’opportunités économiques », a ajouté Pham.

Une recommandation pour élargir l’utilisation des garanties non monétaires

En plus du programme pilote, le Comité consultatif sur les marchés mondiaux de la CFTC, parrainé par Pham, a publié une recommandation l’année dernière. Ce conseil provenait du sous-comité des marchés d’actifs numériques, qui a souligné le potentiel d’élargissement de l’utilisation des garanties non monétaires.

Le sous-comité a spécifiquement mis en avant l’utilisation de la technologie de registre distribué comme un moyen de faciliter cette expansion. La recommandation reflète ses efforts pour intégrer les innovations liées aux actifs numériques dans les pratiques de marché plus larges tout en maintenant une supervision réglementaire.