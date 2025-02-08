Cette Citroën AX de 1988 n’affiche que 32 miles au compteur : une rareté sur quatre roues !

Au cœur du monde de l’automobile ancienne, certains modèles semblent passer inaperçus, pourtant leur histoire mérite d’être racontée. Le salon Rétromobile à Paris met en lumière la Citroën AX de 1988, une voiture qui, malgré sa modeste réputation, témoigne d’une époque où l’ingénierie automobile flattait à la fois le design et l’efficacité.

La Citroën AX à Rétromobile

Dans le cadre du salon Rétromobile à Paris, la Citroën AX 1988 se distingue par son caractère unique et sa rareté. Alors que les amateurs de voitures anciennes se concentrent souvent sur des marques prestigieuses comme BMW ou Porsche, cette citadine méconnue attire les regards grâce à son kilométrage exceptionnel de seulement 52 kilomètres.

Retour sur l’Histoire de l’AX

Dévoilée en 1986 pour remplacer les modèles Visa et LN, la Citroën AX a rapidement gagné en popularité grâce à son design léger et pratique. Avec un poids de seulement 640 kg, elle illustre parfaitement la mission de Citroën : créer un véhicule à la fois spacieux à l’intérieur et léger. Les matériaux utilisés dans sa construction, tels que les plastiques dans son hayon, lui confèrent une grande résistance à la corrosion.

Un modèle peu commun mais marquant

Ce modèle particulier, l’AX 10 RE, est équipé d’un moteur de 1.0 litre générant 41 chevaux, ce qui était relativement modeste pour l’époque, mais suffisant pour une utilisation urbaine. Son prix initial, en 1988, était de 12 500 marks, soit environ 11 500 euros aujourd’hui, dû à son état impeccable.

Une question de choix

Avec son intérieur beige-brun immaculé, la question se pose pour de nombreux passionnés : cette voiture, véritable « neuve » d’occasion, mérite-t-elle d’être conduite, ou doit-elle rester un témoignage de son époque, piquée au cœur du salon Rétromobile ? Alors que le marché des voitures anciennes est en pleine expansion, la Citroën AX prouve qu’il n’est pas nécessaire de briller en surface pour avoir une histoire à raconter.