Le nouveau Nissan Qashqai : un SUV emblématique avec une offre écologique irrésistible !

Le Nissan Qashqai fait son grand retour en 2025

Le début d’année 2025 s’annonce prometteur pour le Nissan Qashqai, un modèle emblématique dans le segment des SUV compacts. Après avoir perdu part de marché face à des concurrents tels que le Hyundai Tucson et le Kia Sportage, le Qashqai semble prêt à reconquérir ses clients avec une nouvelle offre attrayante.

Des ventes encourageantes en janvier

Avec 1.546 unités vendues en janvier, le Nissan Qashqai a dépassé ses rivaux directs, le Kia Sportage (1.319 unités), le Renault Captur (1.349) et le Toyota Yaris Cross (1.484). Seule exception, le Hyundai Tucson maintient sa position de leader avec 2.103 ventes, suivi par le Dacia Sandero, qui domine le marché avec 2.706 immatriculations.

Une offre alléchante pour relancer les ventes

Nissan a choisi de jouer la carte de l’attractivité en lançant la version Acenta Deep Ocean Blue, proposée à partir de 25.900 euros. Ce tarif se distingue dans un segment où les SUV similaires démarrent généralement autour de 29.000 euros. Équipé d’un moteur DIG-T de 140 CV avec technologie micro-hybride mHEV, cette version d’entrée de gamme n’en demeure pas moins performante.

Avec un moteur turbo de 1,33 litre et une boîte manuelle à 6 vitesses, le Qashqai affiche une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 10,2 secondes, une vitesse maximale de 196 km/h et un consommation homologuée de 6,3 l/100 km. Des spécifications qui le placent comme un acteur de choix sur le marché des SUV familiaux.

Un habitacle spacieux et bien équipé

Mesurant 4,43 mètres, le Qashqai offre un intérieur spacieux et fonctionnel. Son coffre de 504 litres le positionne comme un véhicule familial idéal. Récemment mis à jour, ce modèle de troisième génération bénéficie d’une esthétique améliorée, d’un équipement modernisé et de nouvelles aides à la conduite, ainsi que de l’intégration de services Google dans son système d’infotainment.

La version Acenta Deep Ocean Blue se démarque par son équipement complet, incluant un écran de 12,3 pouces, connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, phares Full LED, climatisation, contrôle de croisière intelligent, et un ensemble de technologies de sécurité avancées. Nissan propose également une garantie allant jusqu’à 10 ans, à condition que l’entretien soit réalisé dans les concessions officielles, ainsi qu’un plan de financement attractif incluant diverses options de protection.