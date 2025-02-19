Le bénéfice de Beeks pour le premier semestre de FY25 explose de 31 %, dévoilant un trading conforme aux prévisions

Un Bilan Prometteur pour Beeks Financial Cloud Group

Beeks Financial Cloud Group (AIM: BKS) a publié aujourd’hui un rapport sur ses performances commerciales, anticipant une clôture de la première moitié de l’exercice fiscal 2025 avec un chiffre d’affaires de 15,8 millions de livres sterling et un bénéfice avant impôt de 1,8 million de livres. La période comptable de l’entreprise s’étend de juillet à juin.

Une Année Solide pour Beeks

Le chiffre d’affaires attendu pour cette première moitié d’année a augmenté de 22 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, tandis que les bénéfices ont grimpé de 31 %. Ce rapport souligne également que les résultats pour le premier semestre de l’exercice fiscal 2025 correspondent aux attentes du conseil d’administration.

« Nous avons continué à enregistrer une forte croissance au cours de la première moitié de l’année et à démontrer notre capacité à sécuriser des contrats avec les plus grandes bourses mondiales », a déclaré Gordon McArthur, PDG de Beeks.

Ces résultats interviennent après que l’entreprise, basée à Londres, ait terminé l’exercice fiscal 2024 avec un chiffre d’affaires supérieur de 27 % par rapport à l’année précédente.

De plus, la société a atteint une position de cash flow libre positive après les mouvements de fonds de roulement. À la fin décembre 2024, sa trésorerie nette non auditée s’élevait à 6,6 millions de livres, stable par rapport à la fin de l’exercice fiscal 2024. Elle a également reçu un paiement postérieur différé de 1,2 million de livres au début du mois de janvier.

Une Demande Élevée pour les Services Cloud

Beeks a également souligné que la dynamique pour son service Exchange Cloud se poursuivait avec vigueur. L’entreprise a obtenu une nouvelle prolongation de contrat avec la Bourse de Johannesburg et a reçu l’approbation pour un contrat avec « l’une des plus grandes bourses mondiales ». Par ailleurs, après la période comptable, Beeks a sécurisé un nouveau contrat avec le Grupo Bolsa Mexicana de Valores, la deuxième plus grande bourse d’Amérique Latine.

« Avec un modèle commercial robuste et une réputation établie en tant que fournisseur de technologie pour les marchés financiers, nous avons confiance dans notre capacité à convertir notre solide pipeline d’opportunités supplémentaires en Exchange Cloud et à réaliser une performance financière annuelle conforme aux attentes du conseil d’administration », a ajouté McArthur.