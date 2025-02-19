FYNXT Démontre Son Expertise en Cybersécurité lors d’un Audit de Surveillance ISO 27001 Couronné de Succès

FYNXT renforce sa sécurité avec la certification ISO/IEC 27001:2013

FYNXT, un fournisseur de solutions fintech reconnu pour ses services destinés aux courtiers multi-actifs, a annoncé la réussite de son deuxième audit de surveillance pour la norme ISO/IEC 27001:2013 en novembre 2024. Cette étape souligne l’engagement croissant de l’entreprise en matière de pratiques de sécurité de l’information et de résilience en cybersécurité.

Une norme de référence pour la sécurité de l’information

La norme ISO/IEC 27001 est la mieux connue au monde pour les systèmes de gestion de la sécurité de l’information (SMSI). Elle établit des exigences rigoureuses en matière de sécurité de l’information, de cybersécurité et de protection de la vie privée. En réussissant son deuxième audit de surveillance, FYNXT prouve son niveau élevé de maturité en matière de sécurité, illustrant des améliorations continues dans l’évaluation des risques, l’atténuation des menaces et les cadres de gouvernance des données.

« La sécurité et la conformité sont fondamentales pour la confiance que nos clients nous accordent », a déclaré Aeby Samuel, PDG et fondateur de FYNXT. « Atteindre cette étape pour la deuxième fois consécutive témoigne de notre engagement à protéger les données financières sensibles, à assurer l’intégrité opérationnelle et à anticiper les défis de cybersécurité en constante évolution. »

Un avantage majeur pour nos clients

La liste croissante des clients de FYNXT comprend certains des courtiers FX/CFD les plus avancés technologiquement au monde. Cependant, quelle que soit leur taille, les institutions financières, grandes et petites, devront fournir des audits de cybersécurité substantiels et prouver que leurs fournisseurs technologiques respectent également les normes de conformité.

En travaillant avec FYNXT en tant que partenaire technologique, nos clients peuvent être assurés que leurs systèmes de back-office numériques sont sécurisés, résilients et conformes, ce qui leur permet de soutenir leurs courtiers avec la documentation appropriée. Les courtiers FX/CFD opérant en Europe devront désormais se conformer à DORA, et un partenariat avec FYNXT simplifiera considérablement ce processus.

Une feuille de route pour une certification améliorée

Dans le cadre de sa stratégie de sécurité à long terme, FYNXT prépare sa transition de la norme ISO/IEC 27001:2013 à la ISO/IEC 27001:2022, avec un audit de recertification complet prévu pour fin 2025. Cette démarche aligne FYNXT sur les meilleures pratiques de sécurité mondiales les plus récentes, les avancées réglementaires et les méthodologies de gestion des risques mises à jour pour renforcer davantage sa résilience cybernétique et sa sécurité opérationnelle.

En respectant continuellement les normes ISO/IEC 27001, FYNXT garantit à ses clients, partenaires et organismes de réglementation que leurs données sont traitées avec le plus haut niveau de sécurité, de transparence et de conformité aux cadres industriels les plus récents.

Pour plus d’informations sur FYNXT et ses initiatives en matière de sécurité, visitez le site www.fynxt.com.

À propos de FYNXT

FYNXT est un leader fintech offrant des solutions de gestion client, de gestion d’affiliés IB et de comptes gérés (PAMM, MAM, Copy Trading) adaptées aux courtiers multi-actifs. L’entreprise permet aux institutions financières de rationaliser leurs opérations grâce à des solutions numériques sécurisées, évolutives et personnalisables.