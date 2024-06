Renault Captur TCe 90 : vaut-il vraiment la peine ou est-ce plus compliqué que prévu ?

Ah, le Renault Captur TCe 90 ! Cette petite merveille française promet de pimenter le quotidien des citadins tout en titillant les envies d’évasion des aventuriers du week-end. Mais derrière son look accrocheur et ses promesses de performance économique, se cache-t-il un compagnon de route à la hauteur ou un casse-tête inattendu ? Accrochez votre ceinture, car nous allons plonger dans les détails croustillants pour découvrir si le Renault Captur TCe 90 est vraiment la star qu’il prétend être ou si le tableau est plus nuancé qu’il n’y paraît.

Le Positionnement du Renault Captur TCe 90

Avec une étiquette de prix qui ne dépasse pas les 25 000 euros, le Renault Captur TCe 90 fait figure de proposition tentante pour qui cherche à accéder au monde des SUV sans se ruiner. Mais derrière ce prix attractif, le Captur cache-t-il des compromis ou offre-t-il réellement un bon rapport qualité-prix ? Plongeons au cœur de ce débat.

Design et Style : un charme indéniable

L’esthétique du Captur TCe 90 n’est pas en reste avec ses finitions. Avec ses poignées de porte ton caisse et ses protections noires élégantes, ce modèle d’entrée de gamme n’a rien à envier à ses grands frères plus onéreux. Et les enjoliveurs de ses roues, même s’ils ne sont pas en alliage, imitent astucieusement cet effet pour une allure plus sophistiquée. Sans compter que ce petit SUV arbore fièrement la nouvelle calandre de la marque, apportant un cachet certain à l’ensemble.

Équipements et confort à bord : pas si basique que ça

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, opter pour le TCe 90 ne signifie pas faire une croix sur les équipements modernes. De série, le véhicule propose une belle dotation incluant des aides à la conduite essentielles, un écran tactile de 10,4 pouces, et des fonctionnalités pratiques au quotidien comme le régulateur de vitesse. La présence d’une banquette coulissante est un atout supplémentaire non négligeable, surtout pour les familles nécessitant un espace de chargement modulable.

Performance et conduite : suffisant pour le quotidien ?

Si vous attendez d’un SUV des performances époustouflantes, le moteur 3-cylindres de 91 ch du TCe 90 pourrait vous laisser sur votre faim. Cependant, pour une utilisation urbaine et des trajets quotidiens, ce petit moteur fait preuve d’une agilité suffisante. Le confort de conduite est également au rendez-vous, bien aidé par des dimensions contenues qui favorisent la maniabilité dans les espaces restreints.

Économie et coûts d’utilisation : le compromis

Le Captur TCe 90 brille par sa sobriété, affichant une consommation raisonnable tant en ville que sur route. Cependant, il est bon de noter que pour ceux qui cherchent à maximiser l’économie à long terme, la variant ECO-G 100, légèrement plus coûteuse, pourrait s’avérer plus attractive grâce à son option GPL moins onéreuse à l’usage.

Verdict : est-il à la hauteur de ses promesses ?

Le Renault Captur TCe 90 s’avère être un choix judicieux pour ceux qui recherchent un véhicule polyvalent, économique et esthétiquement plaisant sans pour autant nécessiter des performances de haute volée. C’est un compagnon idéal pour la jungle urbaine et les petites familles, proposant un ensemble cohérent à un prix d’entrée compétitif. Cependant, pour des besoins plus spécifiques ou une utilisation plus intensive, il pourrait être sage d’examiner d’autres options dans la gamme ou même chez la concurrence.

#km77prueba del #Renault Captur TCe 90 CV: tiene un habitáculo amplio y un maletero muy aprovechable, pero su motor de gasolina es poco refinado. Esta versión está en venta desde 14 843 €, un precio inferior al de muchas de sus alternativas: https://t.co/7Ek5xxen13 pic.twitter.com/IMMRR6mZuM — km77 com (@km77com) July 10, 2018

