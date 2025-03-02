La Porsche 911 GT2 RS s’empare avec ironie du record au tour de l’Interlagos, précédemment détenu par la McLaren Senna.

Le Record Impressionnant de la Porsche 911 GT2 RS à Interlagos

La maîtrise de la vitesse et des performances sur circuit continue de passionner les amateurs de sport automobile. Dernièrement, la Porsche 911 GT2 RS a réalisé un exploit remarquable en battant le record de tour de production à Interlagos, en Brazil, auparavant détenu par la McLaren Senna. Ce nouvel exploit témoigne de l’évolution continue dans le domaine de la performance automobile.

Un Temps de Tour Écrasant

Il y a quelques mois, le pilote brésilien Ricardo Maurício a enregistré un chrono de 1:36.967 au volant d’une Porsche 911 GT2 RS, équipée du kit de gestion et aérodynamique de Manthey Racing, battant le temps de la McLaren Senna qui s’élevait à 1:37.856. Ce temps impressionnant est le fruit d’une machine qui a quitté la production il y a déjà six ans. La Porsche 911 GT2 RS demeure néanmoins une bête de circuit, ayant aussi établi un temps de 6:43 sur le Nürburgring Nordschleife, ce qui la place parmi les voitures de route les plus rapides, juste derrière les hypercars comme la Mercedes-AMG One.

Les Améliorations Techniques du Modèle

Le kit Manthey Racing pour la GT2 RS comprend un package aérodynamique qui accroît considérablement la force d’appui, ainsi qu’une suspension à vérins et des freins améliorés. Avec ses 691 chevaux, la 911 GT2 RS se transforme alors en véritable arme de piste. Bien que Porsche ait récemment proposé ce package d’amélioration aux États-Unis, son coût s’élève à 113 140 dollars, hors taxes et installation.

En visionnant la vidéo embarquée, on constate que la GT2 RS MR se révèle particulièrement adaptée au circuit d’Interlagos, bénéficiant d’une force d’appui suffisante pour les zones de freinage importantes, tout en restant rapide sur les lignes droites. Les composants de suspension améliorés permettent également à Maurício d’optimiser son tracé à la sortie des virages.

Un Futur Prometteur pour les Records de Tour

La question demeure : combien de temps ce nouveau record tiendra-t-il ? Bien que la GT2 RS MR reste l’une des voitures les plus rapides au monde, des rivales redoutables, telles que la Corvette ZR1, sont prêtes à challenger ces performances, sans oublier l’émergence des nouvelles hypercars comme la McLaren W1.