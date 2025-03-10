Le nouveau Mercedes GLC électrique testé dans des conditions extrêmes : premières images et caractéristiques du SUV.

Un Nouveau Souffle pour le Mercedes GLC Électrique

Mercedes-Benz se prépare à lancer son tout nouveau GLC électrique, successeur direct de l’EQC, en renonçant à la nomenclature EQ. Ce modèle représente une avancée technologique majeure pour la marque allemande, avec des caractéristiques optimisées pour répondre aux défis de conduite en environnement extrême. Les essais en conditions hivernales en Suède témoignent des performances prometteuses de ce SUV.

Des Tests Rigoureux en Conditions Extrêmes

Le nouveau GLC électrique, qui remplacera l’EQC commercialisé jusqu’en 2023, a récemment fait l’objet de tests complets près du Cercle Arctique. En affrontant des températures bien en dessous de zéro et en naviguant sur des routes enneigées, le prototype camouflé a démontré sa robustesse et sa fiabilité dans des conditions climatiques sévères. Avec un lancement qui est attendu pour fin 2026, le GLC électrique se positionne déjà comme un concurrent sérieux face au BMW iX3.

Technologie Avancée Intégrée

Équipé de la technologie 4Matic, le GLC présente un système de traction intégrale réactif qui gère avec finesse la puissance entre l’avant et l’arrière, optimisant ainsi la traction sur la neige et la glace. Les moteurs électriques indépendants assurent une performance optimal de la puissance motrice, tandis qu’un système de freinage innovant améliore la récupération d’énergie, augmentant l’autonomie du véhicule.

Plateforme Innovante et Autonomie Optimisée

Le GLC électrique sera construit sur la plateforme modulaire MB.EA, conçue pour des véhicules zéro émission. Avec une architecture opérationnelle de 800 volts, ce modèle promet des performances de recharge rapides, acceptant plus de 320 kW en charge rapide. Ce véhicule inclura de nouvelles batteries et sera équipé d’une pompe à chaleur, favorisant une utilisation optimisée de l’énergie et réduisant la consommation électrique comparativement à des systèmes de chauffage traditionnels.

Design Évolutif, Inspiré de l’Histoire

Sur le plan esthétique, le design du nouveau GLC électrique reste fidèle aux lignes générales de Mercedes tout en intégrant des éléments modernisés. L’arrière et l’avant, avec leur signature lumineuse en forme d’étoile, rappellent le passé tout en projetant vers l’avenir. Ce souci de conserver une continuité historique dans le design vise à séduire les clients fidèles de la marque.

Un Programme de Tests Inégalé

Depuis des décennies, Mercedes soumet chacun de ses nouveaux modèles à des tests rigoureux dans les conditions les plus extrêmes. Dans son centre d’essai à Arjeplog, en Suède, des véhicules sont mis à l’épreuve sur des routes verglacées et sous des températures atteignant moins 25 degrés Celsius. Ce protocole de test met l’accent sur la durabilité et la performance, assurant que chaque véhicule passe ces tests avant son lancement sur le marché.