Mercedes prépare toujours une version junior de son emblématique G-Class.

La G-Class de Mercedes-Benz est un véritable symbole au sein de la vaste gamme de la marque. Malgré sa puissance de marque, le constructeur de Stuttgart a tardé à exploiter cette notoriété à travers de nouveaux dérivés. Bien que des éditions spéciales comme le Maybach G650 Landaulet et le modèle 6×6 aient fait leur apparition, la perspective d’une version plus petite et probablement moins onéreuse de ce SUV emblématique commence à se concrétiser.
Sommaire
Une nouvelle version plus compacte en préparation
Lors d’une récente annonce, la marque de luxe allemande a promis que « la légendaire famille G-Class sera élargie avec une nouvelle version plus petite ». Ce modèle, connu sous le nom de « Little G », a été dévoilé sous la forme d’un croquis lors du salon IAA de Munich en septembre 2023. Ola Källenius, PDG de Mercedes, a décrit ce nouveau venu comme « le fils ou la fille de l’iconique grand G ». Cependant, le teaser n’a pas révélé grand-chose de plus, laissant la place à l’imagination des fans.
Des caractéristiques techniques encore mystérieuses
Mercedes demeure discret quant aux détails techniques de ce modèle dérivé de la G-Class, annoncé pour la première fois il y a un an et demi. L’un des enjeux majeurs reste de savoir dans quelle mesure le Little G partagera des éléments avec le Geländewagen constitué. Aura-t-il une plateforme sur châssis séparé, ou sera-t-il en unibody ? Dans tous les cas, il devra posséder de réelles capacités tout-terrain pour honorer l’héritage du G-Class.
Selon le quotidien économique allemand Handelsblatt, il a été rapporté que ce petit G-Class serait lié mécaniquement à la prochaine génération de la CLA, attendue pour le mois prochain. Si cela s’avère exact, cela impliquerait que le Little G ne dispose pas d’un châssis échelle, ce qui risquerait de décevoir les puristes.
Alors que Mercedes concentre ses efforts sur d’autres modèles, le Little G pourrait devoir attendre avant de se concrétiser. La nouvelle CLA, ainsi que les remplacements pour la CLA Shooting Brake, GLA/EQA et GLB/EQB sont également en développement, tout comme les versions électriques de la C-Class et de la E-Class.
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!