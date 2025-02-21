Mercedes prépare toujours une version junior de son emblématique G-Class.

La G-Class de Mercedes-Benz est un véritable symbole au sein de la vaste gamme de la marque. Malgré sa puissance de marque, le constructeur de Stuttgart a tardé à exploiter cette notoriété à travers de nouveaux dérivés. Bien que des éditions spéciales comme le Maybach G650 Landaulet et le modèle 6×6 aient fait leur apparition, la perspective d’une version plus petite et probablement moins onéreuse de ce SUV emblématique commence à se concrétiser.

Une nouvelle version plus compacte en préparation

Lors d’une récente annonce, la marque de luxe allemande a promis que « la légendaire famille G-Class sera élargie avec une nouvelle version plus petite ». Ce modèle, connu sous le nom de « Little G », a été dévoilé sous la forme d’un croquis lors du salon IAA de Munich en septembre 2023. Ola Källenius, PDG de Mercedes, a décrit ce nouveau venu comme « le fils ou la fille de l’iconique grand G ». Cependant, le teaser n’a pas révélé grand-chose de plus, laissant la place à l’imagination des fans.

Des caractéristiques techniques encore mystérieuses

Mercedes demeure discret quant aux détails techniques de ce modèle dérivé de la G-Class, annoncé pour la première fois il y a un an et demi. L’un des enjeux majeurs reste de savoir dans quelle mesure le Little G partagera des éléments avec le Geländewagen constitué. Aura-t-il une plateforme sur châssis séparé, ou sera-t-il en unibody ? Dans tous les cas, il devra posséder de réelles capacités tout-terrain pour honorer l’héritage du G-Class.

Selon le quotidien économique allemand Handelsblatt, il a été rapporté que ce petit G-Class serait lié mécaniquement à la prochaine génération de la CLA, attendue pour le mois prochain. Si cela s’avère exact, cela impliquerait que le Little G ne dispose pas d’un châssis échelle, ce qui risquerait de décevoir les puristes.

Alors que Mercedes concentre ses efforts sur d’autres modèles, le Little G pourrait devoir attendre avant de se concrétiser. La nouvelle CLA, ainsi que les remplacements pour la CLA Shooting Brake, GLA/EQA et GLB/EQB sont également en développement, tout comme les versions électriques de la C-Class et de la E-Class.

Source : Mercedes-Benz