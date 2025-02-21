Mercedes dévoile sa stratégie audacieuse : 40 nouveaux modèles en vue dans les deux prochaines années !

Stratégie ambitieuse de Mercedes pour les deux prochaines années

Mercedes-Benz, le constructeur automobile allemand de renom, dévoile des projets révolutionnaires qui pourraient redéfinir son avenir dans l’industrie. Avec un objectif de près de 40 nouveaux modèles à lancer d’ici 2026, la marque se concentre sur une expansion significative en intégrant une plus grande diversité de moteurs, à la fois hybrides et électriques.

Réduction des coûts de production et lancement de nouveaux modèles

Les dirigeants de Mercedes-Benz annoncent une intention claire de réduire les coûts de production au cours des deux prochaines années, tout en lançant une vaste gamme de nouveaux véhicules. Cette stratégie vise à répondre à l’ambition d’un fort développement attendu pour 2025. La marque espère que le renforcement de son offre de moteurs à combustion hybride viendra dynamiser ses ventes.

Le nouveau Mercedes CLA comme pionnier

Le Mercedes CLA, qui est le premier modèle de la série à proposer à la fois des versions hybrides et électriques, incarne cette nouvelle stratégie. Un SUV, potentiellement le GLA, ainsi qu’un modèle familial viendront compléter la gamme. Il est à noter que les modèles électriques ont rencontré des ventes inférieures aux attentes, incitant la marque à repenser sa stratégie tout en continuant à développer des modèles hybrides.

Prévisions et défis financiers pour Mercedes

Sur le plan financier, Mercedes a enregistré une baisse de 39 % de ses bénéfices en 2024, portant le chiffre à 8,7 milliards d’euros. La marque prévoit que cette tendance pourrait se maintenir pour l’année à venir. Pour contrer cette situation, elle a l’intention de diminuer ses coûts de 10 % d’ici 2027 et davantage d’ici 2030. Cela pourrait entraîner le déplacement de la production de certains modèles vers des pays où les coûts sont plus bas, notamment en Hongrie, tandis que l’augmentation de la production aux États-Unis et en Chine est également envisagée pour échapper aux éventuels tarifs douaniers à venir.