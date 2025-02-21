Chevrolet Met en Pause la Production de la Corvette pour Améliorer le Projet

La production de la Chevrolet Corvette pourrait subir des modifications significatives d’ici 2026. L’usine d’assemblage de Bowling Green prévoit d’interrompre la production pour plusieurs semaines entre maintenant et mai, avec une fermeture de deux semaines prévue à la fin de mars.

Interruptions de production programmées

Un porte-parole de Chevrolet a confirmé auprès de Motor1 que l’usine sera fermée la semaine du 24 février, durant les deux dernières semaines de mars à partir du 17 mars, et enfin la semaine du 19 mai. Selon le porte-parole, ces périodes d’arrêt sont consacrées à des « améliorations de projets » et à des « mises à jour de fabrication ».

Des changements à l’horizon ?

Les pauses de production ne sont pas rares chez les fabricants automobiles, notamment pour des véhicules de spécialité comme la Corvette. Toutefois, ces interruptions s’accompagnent d’une certaine incertitude dans le monde de la Corvette. Tadge Jeuchter, l’ingénieur en chef de la Corvette, a pris sa retraite l’été dernier, et récemment, Harlan Charles, l’ancien responsable des produits Corvette et vétéran de Chevrolet pendant 37 ans, a également quitté l’entreprise. De plus, on apprend qu’il semblerait que Kirk Bennion, le responsable du design extérieur de la Corvette, ait également quitté la société, bien que les raisons de cette séparation restent floues.

Une question plus large se pose également : ces pauses sont-elles le prélude à des changements physiques sur la Corvette ? Les rumeurs concernant un intérieur mis à jour perdurent depuis des années, et un message sur le Mid-Engine Corvette Forum évoque aussi la possibilité d’un nouveau modèle Grand Sport. Lors de son lancement en 2023, il était supposé qu’un nouveau Grand Sport n’était pas à l’ordre du jour. Cependant, comme l’a souligné Chris Perkins, la construction d’un nouveau Grand Sport serait relativement simple et potentiellement rentable pour GM.

Alternativement, ces interruptions pourraient simplement viser à maintenir des niveaux de stock pour la voiture de sport de Chevrolet et à réorganiser le personnel pour une meilleure efficacité. Si nos pères fondateurs de l’automobile avaient à parier, il ne serait pas surprenant de voir un C8 Grand Sport arriver sous peu. Si Chevrolet communique de nouvelles informations, un suivi sera fait rapidement.