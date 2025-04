L’Opel Astra : le meilleur choix en berline familiale électrique d’aujourd’hui ? Analyse et vidéo à découvrir !

Le nouvel Opel Astra Sports Tourer : L’option électrique à considérer

Malgré la domination des SUV sur le marché automobile, les voitures compactes continuent d’offrir des alternatives intéressantes. Parmi elles, l’Opel Astra, en version cinq portes et en version break Sports Tourer, se distingue particulièrement. Ce dernier modèle, qui fait l’objet de notre analyse, pourrait bien être l’un des meilleurs choix de véhicule familial électrique sur le marché actuel. Découvrez nos raisons d’affirmer cela.

Caractéristiques et espace du Opel Astra Sports Tourer

Avec ses 4,64 mètres de longueur, le Sports Tourer de l’Astra rivalise directement avec des modèles comme le Peugeot E-308, pour lequel il partage la même plateforme et technologies, mais qui se révèle plus onéreux, et le MG5, un modèle un peu plus ancien avec une autonomie moins performante. L’espace de chargement est une priorité pour les familles, et l’Astra ne déçoit pas. Avec une capacité de 516 litres, bien que cela représente 81 litres de moins que les autres versions à moteur thermique, la configuration du coffre et une hauteur de chargement faible facilitent l’accès et l’utilisation de l’espace.

Performances et prix de l’Opel Astra électrique

Du point de vue des caractéristiques intérieures, l’Astra se montre spacieux pour les passagers à l’avant, et est doté d’un tableau de bord moderne comprenant deux écrans dont l’interface change selon le mode de conduite. En conduite, ce modèle électrique impressionne par son insonorisation et sa maniabilité. Équipé d’un moteur de 115 kW (156 CV), l’Astra répond avec agilité, même dans des conditions difficiles.

Concernant la batterie, l’Opel Astra ne dispose qu’une batterie de 51 kWh, présente dans plusieurs modèles du groupe Stellantis, offrant une charge maximale de 100 kW en courant continu. Selon les mesures de cycle homologué, l’autonomie atteint 413 kilomètres, mais en pratique, il faudra s’attendre à environ 322 kilomètres en milieu urbain et environ 250 kilomètres sur autoroute, rendant ce modèle moins adapté pour de longs trajets sans plusieurs arrêts.

En ce qui concerne le prix, l’Astra électrique est disponible à partir de 34 900 euros. Bien que cela ne semble pas excessif pour un modèle compact, il est important de noter qu’il coûte plus de 5 700 euros de plus que la version hybride de 136 CV et plus de 8 000 euros par rapport au modèle essence de 130 CV. De plus, le modèle break ajoute un coût supplémentaire de 1 200 euros par rapport à la version cinq portes.

Une note positive est que depuis l’enregistrement de la vidéo, l’Astra peut bénéficier du Plan MOVES, permettant de réduire jusqu’à 7 000 euros du prix d’achat. En résumé, l’Opel Astra se positionne actuellement comme le meilleur choix en matière de compact familial électrique sur le marché.

